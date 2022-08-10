Sivas'ta buğday hasadı rekolte zirve yapınca ambarlara sığmadı! Naylonlara sarılan mahsul toprağa gömüldü - Son Dakika
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Sivas'ta buğday hasadı rekolte zirve yapınca ambarlara sığmadı! Naylonlara sarılan mahsul toprağa gömüldü

10.08.2022 12:05

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde buğday hasadı rekolte zirve yapınca ambarlara sığmadı. Muhafaza edilmek için naylona sarılarak toprağa gömülen buğday, bu yöntem sayesinde ilk günkü gibi kendini koruyabiliyor.

Verimli topraklara sahip Akıncılar'da buğday hasadı başladı. Sezonun verimli geçmesiyle birlikte ilçe genelindeki rekolte zirve yaptı. Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, ülke genelinde buğday krizinin yaşanmayacağını söyleyerek, kendi ilçelerinde ise rekoltenin beklentinin üstünde olduğunu ve 15 bin ton buğday elde edildiğini söyledi.

Buğday hasadında rekolte zirve yaptı, ambarlara sığmayan mahsul toprağa gömüldü

"BUĞDAYDAN YÜKSEK DÜZEYDE VERİM ALINDI"

Başkan Hasan Şen, rekoltenin yüksek olmasından dolayı çiftçilerin mutlu olduğunu belirterek "Bu sene buğday ve arpa alınmaya başlamış olup fiyatları da yüksek seviyede tuttuk. Bundan dolayı da tüm çiftçilerimiz ürünlerini buraya getirdi. Bu sene yaklaşık 15 bin ton buğday şu anda silolar da yerini almış bulunmaktadır ve alımlarda hala devam etmektedir. İlçemizdeki tarım arazisi sulu ve kıraç olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sulu tarım arazisinde bir yıl yer altı bir yıl yer üstü olmak üzere buğdaydan yüksek düzeyde verim alındı. Bu sene çiftçilerimizin istediği düzeyde bir ürün gerçekleşti ve bundan dolayı da çiftçilerimiz de mutlu, alanlar da satanlarda mutlu" şeklinde konuştu.

Buğday hasadında rekolte zirve yaptı, ambarlara sığmayan mahsul toprağa gömüldü

"UZUN VADEDE DEPOLANABİLİYOR"

Hasan Şen, tahılların toprağa gömülerek uzun süre muhafaza edilmesini şöyle anlattı:"Gelen ürünlerin altına burada depolanmak amacıyla önce naylonlar seriliyor, çiftçilerimiz buğdaylarını getiriyor ve üzerine döküyor. Tekrar üzeri naylonlanıyor ve topraklama yaparak kapatılıyor ve böylece korunmaya alınıyor. Uzun vadede depolanıyor. Satıcıya gidene kadar burada stoklanıp güvence altına alınmaktadır.

Buğday hasadında rekolte zirve yaptı, ambarlara sığmayan mahsul toprağa gömüldü

"BUĞDAY KRİZİ OLACAĞINI HİÇ ZANNETMİYORUM"

Bu sene iklim şartlarından dolayı yüksek bir ürün rekoltesi oldu ve bundan dolayı çiftçilerimiz doyasıya ürün elde ettiler. Bu da hem devletimize hem milletimize yaradı. Buğday krizi olacağını hiç zannetmiyorum. Rekolte beklentinin üzerinde oldu. 3 günde bir yağmur yağması, güneşin verimli olması ve fotosentezin bu sene çok güzel gerçekleşmesinden dolayı iyi bir ürün elde edildi."

Buğday hasadında rekolte zirve yaptı, ambarlara sığmayan mahsul toprağa gömüldü
Buğday hasadında rekolte zirve yaptı, ambarlara sığmayan mahsul toprağa gömüldü
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Kaynak: İHA

Akıncılar, Hisarcık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta buğday hasadı rekolte zirve yapınca ambarlara sığmadı! Naylonlara sarılan mahsul toprağa gömüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta buğday hasadı rekolte zirve yapınca ambarlara sığmadı! Naylonlara sarılan mahsul toprağa gömüldü - Son Dakika
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