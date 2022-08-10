Sivas'ta buğday hasadı rekolte zirve yapınca ambarlara sığmadı! Naylonlara sarılan mahsul toprağa gömüldü

Verimli topraklara sahip Akıncılar'da buğday hasadı başladı. Sezonun verimli geçmesiyle birlikte ilçe genelindeki rekolte zirve yaptı. Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Şen, ülke genelinde buğday krizinin yaşanmayacağını söyleyerek, kendi ilçelerinde ise rekoltenin beklentinin üstünde olduğunu ve 15 bin ton buğday elde edildiğini söyledi.

"BUĞDAYDAN YÜKSEK DÜZEYDE VERİM ALINDI"

Başkan Hasan Şen, rekoltenin yüksek olmasından dolayı çiftçilerin mutlu olduğunu belirterek "Bu sene buğday ve arpa alınmaya başlamış olup fiyatları da yüksek seviyede tuttuk. Bundan dolayı da tüm çiftçilerimiz ürünlerini buraya getirdi. Bu sene yaklaşık 15 bin ton buğday şu anda silolar da yerini almış bulunmaktadır ve alımlarda hala devam etmektedir. İlçemizdeki tarım arazisi sulu ve kıraç olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Sulu tarım arazisinde bir yıl yer altı bir yıl yer üstü olmak üzere buğdaydan yüksek düzeyde verim alındı. Bu sene çiftçilerimizin istediği düzeyde bir ürün gerçekleşti ve bundan dolayı da çiftçilerimiz de mutlu, alanlar da satanlarda mutlu" şeklinde konuştu.

"UZUN VADEDE DEPOLANABİLİYOR"

Hasan Şen, tahılların toprağa gömülerek uzun süre muhafaza edilmesini şöyle anlattı:"Gelen ürünlerin altına burada depolanmak amacıyla önce naylonlar seriliyor, çiftçilerimiz buğdaylarını getiriyor ve üzerine döküyor. Tekrar üzeri naylonlanıyor ve topraklama yaparak kapatılıyor ve böylece korunmaya alınıyor. Uzun vadede depolanıyor. Satıcıya gidene kadar burada stoklanıp güvence altına alınmaktadır.

"BUĞDAY KRİZİ OLACAĞINI HİÇ ZANNETMİYORUM"

Bu sene iklim şartlarından dolayı yüksek bir ürün rekoltesi oldu ve bundan dolayı çiftçilerimiz doyasıya ürün elde ettiler. Bu da hem devletimize hem milletimize yaradı. Buğday krizi olacağını hiç zannetmiyorum. Rekolte beklentinin üzerinde oldu. 3 günde bir yağmur yağması, güneşin verimli olması ve fotosentezin bu sene çok güzel gerçekleşmesinden dolayı iyi bir ürün elde edildi."