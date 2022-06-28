Ambulans şoförüydü kendi işinin patronu oldu

Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşayan İlker Kalender ambulans şoförüyken işinden istifa ederek kendi işini kurdu. Pandemiyi fırsata çeviren Kalender, ürettiği tek kullanımlık ameliyat önlüklerini Türkiye'nin bütün illerinin yanı sıra Romanya, İngiltere, Almanya, Gürcistan, Azerbaycan ve Irak'a ihracat ediyor.

Hopa Devlet Hastanesinde ambulans şoförü olarak çalışan İlker Kalender (45), 2017 yılında istifa ederek kendi işini kurdu. Kalender, ameliyathanelerde doktor ve hastaların giydiği tek kullanımlık önlüklerin üretimini yaparak, Türkiye'nin dört bir köşesinde bulunan devlet hastaneleri ile özel hastanelere satışını yapıyor. Covid-19 öncesi 10 personelle günlük 3 bin üretim elde eden Kalender, Covid-19 sonrası ise 40 personelle günlük 10 bin önlük üretimi yapıyor. Genç iş adamı ayrıca Romanya, İngiltere, Almanya, Gürcistan, Azerbaycan ve Irak'a yaptığı tek kullanımlık önlükleri ihraç ediyor. Kentte bulunan sanayi sitesinde 800 metrekarelik alanda üretim yapan İlker Kalender önümüzdeki yıl personel sayısını 150'ye çıkartıp ihracat yaptığı ülke sayısını ise 20'ye çıkartmayı hedefliyor.

"TÜRKİYE'DE BU SEKTÖRDE AÇIK OLDUĞUNU DUYDUM, BEN DE YATIRIM YAPTIM"

Kalender, yaptığı açıklamada "2017 yılında bu iş başladım. Daha önceden devlet memuru olarak çalışıyordum. Bir arkadaş tavsiyesiyle Türkiye'de bu sektörde bir açık olduğunu söylediler. 2 yıllık bir AR-GE çalışmasından sonra bu işi yapmaya karar verdik. Bölgeler yakın olsun diye ilk önce bu işi Sakarya'da yaptık. Bir yıl orda çalıştıktan sonra kendi memleketime gelip burada istihdam sağlamaya karar verdik. Burada 400 metrekarelik bir alanda 10 personelle başladık. İki yıl o şekilde devam ettik. Pandemi de kapasitemiz yükselttik. Günlük üretim kapasitemiz yaklaşık 3 bin. Şuan 800 metrekarelik bir alanda çalışma yapıyoruz. Personel sayımız 40'a çıktı. Günlük 10 bin üretim yapıyoruz. Aylık 260 bin üretimle ürünlerimiz hazır hale geliyor. Türkiye'nin her yerine özel hastanelere ve devlet hastaneleri satışımızı var. Artvin'de küçük şehitlerde üretim yapılmaz imajı var biz bu imajı kırmaya çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinde yatırımcıları davet ediyoruz. Burada olanaklar daha yüksek nakliye sıkıntı çekmiyoruz. Bizde az kazanalım kendi memleketimize kazanalım dedik. Hedefimiz personel sayımızı 150'ye çıkartıp 20 ülkeye ihracat yapmak. Şuanda 6 ülkeye ihracat yapıyoruz. Romanya, İngiltere, Almanya, Gürcistan, Azerbaycan ve Irak" dedi.

(Adem Güngör - Osman Emre Ergün - İHA)