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Amerika'da gördüğü dikey tarım sistemini Trabzon'da hayata geçirdi - Son Dakika

Amerika'da gördüğü dikey tarım sistemini Trabzon'da hayata geçirdi

28.12.2021 11:39

Trabzon'da turizmci Elif Çakıroğlu, 2 yıl önce gittiği Amerika'da gördüğü ve memleketinde uyguladığı dikey tarım sistemiyle süs bitkileri ve sebze yetiştiriyor.

Trabzon'da turizmci Elif Çakıroğlu, 2 yıl önce gittiği Amerika'da gördüğü ve memleketinde uyguladığı dikey tarım sistemiyle süs bitkileri ve sebze yetiştiriyor.

Turizm acente işletmecisi Çakıroğlu, Kasım 2019'da Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının düzenlediği gezi kapsamında gittiği Amerika'da, dikey tarım sistemiyle tanıştı.

Kovid-19 salgını döneminde uygulanan kısıtlamalar sebebiyle mesleğini yapamayan 2 çocuk annesi Çakıroğlu, evinde geçirdiği zamanı verimli hale getirebilmek için dikey tarım sistemi kurmaya karar verdi.

Sistem konusunda araştırmalar yapan, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden de uzman desteği alan Çakıroğlu, Yomra ilçesindeki arazilerine, topraksız tarım uygulamalarından biri olan sistem için gerekli 2 konteyner kurdu.

Çakıroğlu, enerjisini güneş panellerinden alarak çalışan konteynerlerde süs bitkileri ve bazı sebzelerin üretimine başladı.

Ürünlerin sulanması, havalandırılması ve ısıtılması gibi işlemlerinin otomasyon sayesinde yapılan dikey tarım sistemiyle Çakıroğlu, konteynere gitmeden de cep telefonu ya da tablet üzerinden ürünlerin gelişimini takip edebiliyor.

45 yaşındaki Elif Çakıroğlu, AA muhabirine, sistem üzerinde ilk, maydanoz yetiştirmek için çalışmalar yaptıklarını, daha sonra süs bitkileri, şeker otu, fesleğen, fasulye, marul, kabak ve salatalık gibi ürünler yetiştirmeye başladıklarını söyledi.

Çakıroğlu, 6 kişilik ekiple çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Nane, fasulye, fesleğen gibi ürünler çok karlı, bodur fasulye de çok güzel yetişiyor. Ar-Ge çalışmalarımız halen devam ediyor. Şu anda şeker otuyla ilgili bir araştırma yapıyoruz." dedi.

Güneş panellerinin elektrik maliyetini karşıladığını kaydeden Çakıroğlu, şöyle devam etti:

"Konteynerler 300 bin liraya mal oldu ama 5 yıl içerisinde ürünlerimiz sayesinde bu miktarı kazanmayı hedefliyoruz. Çiftçiler için en güzel yanı, insan gücünü kullanmıyoruz. Çiftçi, burayı ektikten 15 gün sonra ürünü hasat için geliyor. Sistemi otomasyon üzerinden yönlendirebildiğimiz için sıcaklık gibi ayarların yanı sıra bitkinin her türlü gelişimini de kameralardan izleyebiliyoruz."

Çakıroğlu, sistemi geliştirerek Trabzon'da bitki fabrikası kurmayı hedeflediğini de dile getirerek, "Fabrikada fesleğen yetiştirmek istiyorum, bunun hayalini kuruyorum. Bunun için girişim ve başvurularımız var. Bir bankaya proje destek kredisine başvurduk. Bu konuda da sürecimiz yürüyor. Ayrıca fabrika içerisinde doku kültürü laboratuvarını da kurmayı planlıyoruz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay ise akıllı tarım ya da indoor tarım olarak da bilinen sistemin, tarımda son teknoloji olduğunu belirterek, girişimci Çakıroğlu'nun, tamamen konteyner ortamında sebze ve süs bitkisi yetiştirmek için iki yıldır yoğun çaba sarf ettiğini söyledi.

Çakıroğlu'nun Ar-Ge çalışmasının, kapasitesi küçük ortamlarda da ürün yetiştirilmesine güzel bir örnek olduğunu kaydeden Gülbay, "Elif Hanım, Trabzon'da bu sistemi uygulayan ilk girişimcimiz olarak bir rol model oldu. Bizler de elimizden gelen desteği kendisine sağlamaya çalıştık. Sistemde başarılı da oldular. Umarım ilerleyen dönemlerde Trabzon'da kurulmasını planladığı bitki fabrikasının da temellerini atar." dedi.

Amerika'da gördüğü dikey tarım sistemini Trabzon'da hayata geçirdi
Amerika'da gördüğü dikey tarım sistemini Trabzon'da hayata geçirdi
Amerika'da gördüğü dikey tarım sistemini Trabzon'da hayata geçirdi

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Amerika Birleşik Devletleri, Trabzon, Güneş, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amerika'da gördüğü dikey tarım sistemini Trabzon'da hayata geçirdi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Amerika'da gördüğü dikey tarım sistemini Trabzon'da hayata geçirdi - Son Dakika
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