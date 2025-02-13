ANA'nın İstanbul-Tokyo Direkt Uçuşları Başladı

Ekonomi

Japon havayolu şirketi All Nippon Airways (ANA) Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Shinichi Inoue, Tokyo- İstanbul arasında direkt uçuşların başlamasıyla ilgili, "Yeni bağlantı, şüphesiz Türkiye ile Japonya arasındaki turistik, ticari ve endüstriyel ilişkileri daha da güçlendirecektir." dedi.

İGA İstanbul Havalimanı (IST) ile Tokyo Haneda Havalimanı (HND) arasında direkt uçuşlara dün başlayan ANA'nın Türkiye havacılık sektörüne girişi ve hedeflerinin duyurulduğu basın toplantısı üst düzey yöneticilerinin katılımıyla İstanbul'da düzenlendi.

184 koltuklu B787-8 tipi uçakla haftada 3 kez İstanbul-Tokyo arasında gerçekleştirilecek uçuşlar, sabah saatlerinde Tokyo Haneda Havalimanına ulaşacak.

Tokyo'nun ulaşım ağına bağlantılı olan Tokyo Haneda Havalimanı, şehir merkezinden 30 dakika uzakta yer alırken, yolcular, Haneda Havalimanından Osaka, Sapporo, Okinawa, ve Fukuoka gibi Japonya'daki 40 farklı noktaya da ANA'nın iç hat uçuşlarıyla ulaşabiliyor.

Üç havayolu markasına sahip olan ANA, Japonya'nın önde gelen düşük maliyetli havayolu (Low-cost Carrier-LCC) şirketi Peach, ve 2024'te Asya'yı kapsayan uluslararası rotalar için tanıtımı yapılan AirJapan ile yılda yaklaşık 48 milyon yolcuya hizmet veriyor.

109 yurt içi ve 55 uluslararası rotaya hizmet veren 242 uçaklık bir filoya sahip olan ANA, yolcularına yüksek kaliteyi sunan ve sürekli olarak beklentilerini aşmaya çalışan bir hava yolu olarak kendini konumlandırıyor.

ANA, 2013'ten bu yana her yıl Skytrax tarafından 5 yıldızlı derecelendirme ile ödüllendirilirken, bu ödülü üst üste 12 kez kazandı.

Şirket, uçuşlarında konukların ihtiyaçlarını dile getirilmeden önce öngörme felsefesi olan "Omotenashi"yi hizmetinin merkezine alıyor.

"Japonya içinde ise 40 farklı noktaya ANA ile ücretsiz uçabiliyorsunuz"

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan All Nippon Airways Başkanı ve CEO'su Shinichi Inoue, Türkiye'ye direkt uçuşlar sunan ilk Japon hava yolu olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

Inoue, Türkiye ile Japonya'yı birbirine bağlayan tek Japon hava yolu olarak yolcularının beklentilerini karşılamak için güvenli ve yüksek kaliteli hizmet sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

2024'te Japonya'ya gelen Türk ziyaretçi sayısının 62 bin 100 olduğunu söyleyen Inoue, "Bu yeni bağlantı şüphesiz Türkiye ile Japonya arasındaki turistik, ticari ve endüstriyel ilişkileri daha da güçlendirecektir. Seyahat süresini kısaltmaktan ve İstanbul'dan Tokyo Haneda'ya direkt uçuşlarla iki şehri daha erişilebilir hale getirmekten mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Toplantı ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ANA EMEA Bölgesinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hiroyuki Miyagawa, yolcu beklentileri hakkında yüzde 70 ila 80 arasında kapasiteyi takip etmek istediklerini aktardı.

Miyagawa, "Şu an Japonya'dan Türkiye'ye gelen yolcu daha çok ancak biz tersini de Türkiye'den Japonya'ya gelen yolcu sayısında artış istiyoruz." ifadesini kullandı.

Uçuş fiyatlarına değinen Miyagawa, "Türkiye'den Japonya'ya seyahat eden çok olursa bizde motive olup promosyonlar yapacağız. Fiyat olarak ise ilk aylarda uygun fiyatlar veriliyor." diye konuştu.

Miyagawa, ayrıca, ANA ile Türkiye'den Japonya'ya bilet alındığı takdirde, Japonya'da iç hatlarda ücretsiz uçulabileceği bilgisini paylaştı.