Adana'da anaç balıklardan yumurta sağımı yapıldı - Son Dakika
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Adana'da anaç balıklardan yumurta sağımı yapıldı

08.06.2022 12:12
Adana'da anaç balıklardan yumurta sağımı yapıldı

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda, balık yetiştirme sezonunun ilk adımı olarak anaç balıklardan yumurta sağımı gerçekleştirildi.

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda, balık yetiştirme sezonunun ilk adımı olarak anaç balıklardan yumurta sağımı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, istasyonda yavru sazan yetiştirme çalışmaları sürüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Muhammet Ali Tekin de istasyonda anaç balıklardan yumurta sağımı etkinliğine katıldı.

Tekin, burada, yeni sezonda geçen yılın üzerinde balık yavru su üretmeyi hedeflediklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü desteğiyle yürütülen yavru üretiminin Türkiye genelinde 7 ilde gerçekleştiği bilgisini veren Tekin, "Geçen yıl 6 milyon yavru sazan elde ettik. Bunları bizim göl ve göletlere bıraktık. Ayrıca bize bağlı olan çevre illere dağıtımını yaptık ve o illerdeki göl ve göletlere bırakılmasını da sağladık." ifadelerini kullandı.

Tekin, bu yıl da sağım döneminin başladığını anlatarak, "Toplamda 20 milyon balık elde edeceğiz. Bakanlığımızın belirlediği program dahilinde bize bağlı illere, üretilecek yavru balıkların sevkiyatını yapıp göl ve göletlere yeni sezonda bırakılmasını sağlayacağız. Göl ve göletlerde sazan varlığı miktarını artırmayı, böylece vatandaşın buralardan geçimini sağlamasını amaçlıyoruz. Göl ve gölet balıkçılığı ciddi istihdam sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstasyonda 20 yavru ve anaç balık havuzu yer alıyor. Sağım için anaç balıklar bir gün önce kuluçkahane kısmındaki mini havuzlara alınıyor. Sağımı yapılan balık yumurtaları, daha sonra dölleme işleminden geçiriliyor. Dölleme yapılan yumurtalardan 72 saat sonra çıkan larva balıklar, bir süre mini havuzlarda beslendikten sonra istasyon içindeki toprak havuzlara alınarak 5-6 santimetre büyüklüğe gelene kadar bakılıyor. Yavru balıklar daha sonra uygun göl ve göletlere salınıyor.

Adana'da anaç balıklardan yumurta sağımı yapıldı
Adana'da anaç balıklardan yumurta sağımı yapıldı
Adana'da anaç balıklardan yumurta sağımı yapıldı

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Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Adana'da anaç balıklardan yumurta sağımı yapıldı - Son Dakika

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