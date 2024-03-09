Anadolu Grubu'nda İcra Başkanı Değişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Anadolu Grubu'nda İcra Başkanı Değişimi

Anadolu Grubu\'nda İcra Başkanı Değişimi

Anadolu Grubu'nda 40 yılını tamamlayan Hurşit Zorlu, emekliye ayrılıyor ve görevini Burak Başarır'a devrediyor. Başarır, 1 Nisan 2024'ten itibaren Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak görev yapacak.

09.03.2024 15:24  Güncelleme: 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Grubu'nda 40'ıncı yılını tamamlayan ve son 7 yıldır İcra Başkanı olarak görev yapan Hurşit Zorlu emekliye ayrılıyor. Zorlu, görevini grupta 25 yıldır görev yapan, en son Coca-Cola İçecek CEO'su ve Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunan Burak Başarır'a devrediyor. Başarır, 1 Nisan 2024 itibarıyla yeni görevine başlayacak.

Anadolu Grubu üst yönetiminin zirvesinde 7 yıldan sonra ilk kez bayrak değişimi yaşanacak. 2017 yılından bu yana Anadolu Grubu operasyonlarına başarıyla liderlik eden Hurşit Zorlu, emekliye ayrılıyor. 1 Nisan 2024 itibarıyla Anadolu Grubu bünyesinde 25 yıldır artan sorumluluklarla görev alan Burak Başarır, 20 ülkede 90 tesisi ve 100 bine varan çalışanı ile faaliyet gösteren Grubun İcra Başkanı oluyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan şunları söyledi: "Hurşit Zorlu; Grubumuzda çalıştığı süreçte örnek bir profesyonellik ve kariyer yolculuğu göstermiştir. Grubumuzda ilk işe başladığı tarihten itibaren performansı ve karakteri ile öne çıkmış, birçok üst düzey görevi üstün başarı ile yerine getirmiş ve çalışma arkadaşlarına da rol model olmuştur. Kendisi son olarak da Grubumuzdaki en üst düzey profesyonel yöneticilik olan İcra Başkanlığından emekli olacaktır. Bu yeni dönemde Grubumuz şirketlerinin tüm yönetim kurullarında yönetim kurulu üyesi olarak yer alacak olup Grubumuza katkı vermeye devam edecektir. Kendisine bu 40 yıllık örnek iş hayatında Grubumuza verdiği katkılar için içtenlikle teşekkür ederim. Burak Başarır'ın da bugüne kadar Grubumuza verdiği katkıları bu yeni görevinde de başarı ile sürdüreceğinden eminim."

Yapılan açıklamaya göre Hurşit Zorlu, 40 yıldır görev yaptığı Anadolu Grubu'nda kurumsal yönetimin yaygınlaşmasına ve sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesine öncülük etti

Anadolu Grubu'nda 40'ıncı yılını tamamlayan Hurşit Zorlu, 1984 yılında Anadolu Grubu'na, İçecek Grubu'nda Pazarlama uzmanı olarak katıldıktan sonra, İçecek Grubu'nda üst düzey görevler üstlenmiş, 2008'de Anadolu Grubu Mali İşler Başkanı, 2013'te Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı. Zorlu, 2017'den bu yana ise Anadolu Grubu İcra Başkanı olarak görev yapmaktaydı.

Anadolu Grubu'nda birçok ilke ve başarıya imza atan Zorlu, yöneticiliği boyunca kurumsal yönetim uygulamalarının Grup şirketlerinde kök salmasına öncülük etti. Sivil Toplum alanında da önemli roller üstlenen Zorlu, DEİK Yurt Dışı Yatırımlar İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği'nde (TÜYİD)Yüksek İstişare Konseyi Üyesi olarak görev aldı. Zorlu, 2015-2017 yılları arasında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) 8. dönem başkanlığını üstlendi.

Burak Başarır, Institutional Investor tarafından üç yıl arka arkaya 'En İyi CEO' seçildi

Burak Başarır, American River College'da Uluslararası işletme ve Bilgisayar eğitimlerinin ardından California State University of Sacramento'da İşletme öğrenimi gördü. 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Başarır, 1998 yılında Coca-Cola İçecek'e (CCI) katıldı. Artan yönetim sorumlulukları ile farklı roller üstlenen Başarır, 2005 yılında CFO pozisyonuna terfi etti. CCI'ın halka arzı ve CCI- Efes Invest finansal birleşmesine liderlik eden Başarır, 2010-2013 yılları arasında Türkiye Bölge Başkanı olarak CCI'ın satış hacmi ve gelir açısından en büyük operasyonunu yönetti. 2014'te Coca-Cola İçecek A.Ş.'ye CEO olarak atanan Başarır, 2023 yılından bu yana Anadolu Grubu İcra Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.

Başarır, Coca-Cola İçecek'in Türkiye'den Çin sınırına kadar uzanan geniş bir coğrafyada 12 ülkede üretim yapan çok uluslu bir şirket konumuna ulaşmasında liderlik rolünü üstlenmişti. Başarır, dünyanın en saygın kurumsal yatırımcı yayını Institutional Investor tarafından, Coca-Cola İçecek CEO'su olarak görev yaptığı süre içerisinde üç yıl arka arkaya 'En İyi CEO' seçildi. Başarır, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyeleri arasında yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Anadolu Grubu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Anadolu Grubu'nda İcra Başkanı Değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Van'da Ramazan Hareketliliği Esnafa Can Suyu Oldu
    15:44 Van'da Ramazan Hareketliliği Esnafa Can Suyu Oldu

    Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde Ramazan yoğunluğu yaşanıyor. İftar ve sahur sofraları için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, pazar yerlerini hareketlendirdi. Esnaf, komposto malzemeleri, kahvaltılıklar, hurma, kuruyemiş ve meyve çeşitlerine ilgi olduğunu belirtti.

  • Düzce'de Zabıta Ekipleri Fırın ve Pastaneleri Denetledi
    15:17 Düzce'de Zabıta Ekipleri Fırın ve Pastaneleri Denetledi

    Düzce Belediyesi, ramazan ayı öncesi gıda işletmelerine yönelik denetimleri sıklaştırdı. Zabıta ekipleri, fırın ve pastanelerde gramaj, hijyen ve evrak kontrolleri yaparak iş yerlerinin depo ve personel dinlenme odalarında da inceleme yaptı. Denetimler, ramazan boyunca artarak devam edecek.

  • BankPozitif'ten Fitch Ratings değerlendirmesi
    15:09 BankPozitif'ten Fitch Ratings değerlendirmesi

    BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini değerlendirerek, ekonomi yönetimi tarafından uygulanan politikaların meyvelerini verdiğini belirtti. Kork, not artışının pozitif havaya katkı sağlayacağını ve Türkiye'nin ekonomik istikrarının artacağını söyledi.

  • İTO Başkanı: Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi mücadeleye katkı verecektir
    15:04 İTO Başkanı: Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesi mücadeleye katkı verecektir

    İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulunarak, bu süreçte kredi notu artışlarının ve not görünümü revizyonlarının Türkiye'nin mücadelesine katkı vereceğini belirtti. Avdagiç, Fitch'in diğer kredi derecelendirme kuruluşlarının da takip etmesi gerektiğini ifade etti.

  • Mehmet Ali Aydınlar'ın annesi Samime Aydınlar Arapgir'de defnedildi
    15:03 Mehmet Ali Aydınlar'ın annesi Samime Aydınlar Arapgir'de defnedildi

    İş insanı Mehmet Ali Aydınlar'ın annesi Samime Aydınlar'ın cenazesi, Arapgir ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze törenine aile üyeleri, yakınları, Malatya Valisi ve diğer yetkililer ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

  • TÜRKONFED'in 15. Olağan Genel Kurulu 'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Ana Rota Eğitim' temasıyla gerçekleştirildi
    14:49 TÜRKONFED'in 15. Olağan Genel Kurulu 'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Ana Rota Eğitim' temasıyla gerçekleştirildi

    Türk İş Dünyası Konfederasyonu'nun (TÜRKONFED) 15. Olağan Genel Kurulu, 'Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Ana Rota Eğitim' temasıyla gerçekleştirildi. Genel kurula iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez güven tazeleyerek tekrar seçildi. Genel kurulda ayrıca TÜRKONFED'in ismi 'Türk İş Dünyası Konfederasyonu' olarak değiştirildi.

  • Manisa Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması düzenledi
    14:43 Manisa Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Buluşması düzenledi

    Manisa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla moderatörlüğünü İpek Tuzcuoğlu'nun üstlendiği bir etkinlik düzenledi. Programa Hülya Koçyiğit ve Bahadır Yenişehirlioğlu konuşmacı olarak katıldı. Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni dönemde kadınlara yönelik yapılacak projeler hakkında detaylar paylaştı.


14:45 Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan’ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı Fatih Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın Erdoğan ile çektirdiği ikonik fotoğrafı tekrarladı
13:48 İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi İşçileri karşısına diken başkan adayı, kahvaltı ederek oy istedi
13:05 Özel güvenlik görevlisi bıçaklı kavgada yaralandı Özel güvenlik görevlisi bıçaklı kavgada yaralandı
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “One minute“ çıkışı salonu ayağa kaldırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One minute" çıkışı salonu ayağa kaldırdı
15:33 Karnı burnunda hamile Burcu Biricik kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı Karnı burnunda hamile Burcu Biricik kırmızı kıyafetiyle göz kamaştırdı
15:06 IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar IP TV ve kaçak yayın izleyenler şimdi yandı! Cezasını duyunca ekrandan uzaklaşacaklar
14:40 Galatasaray’da kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira affedildi Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Sergio Oliveira affedildi
13:54 Survivor’da Berna ve Hakan’la kavga eden Yunus Emre, Acun’un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor Survivor'da Berna ve Hakan'la kavga eden Yunus Emre, Acun'un sözlerinden sonra konseyi terk ediyor
13:49 Arda’nın antrenman videosunu izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti Arda'nın antrenman videosunu izleyen herkes aynı soruyu sordu: Bu çocuğu nasıl oynatmazsın Ancelotti?
13:23 Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı Hamile kadın 5 çocuğuyla birlikte sokakta kaldı
13:09 İş yeri önündeki cansız mankeni sevip okşadıktan sonra kucaklayıp götürdü İş yeri önündeki cansız mankeni sevip okşadıktan sonra kucaklayıp götürdü
13:06 Dehşete düşüren görüntüler kamerada: Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu Dehşete düşüren görüntüler kamerada: Takip ettiği husumetlisinin kafasına taşla defalarca vurdu
13:05 317 kilometre hız yapıp makas atan sürücü gözaltına alındı 317 kilometre hız yapıp makas atan sürücü gözaltına alındı
12:41 Kadınlar Günü’nde dehşet 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı Kadınlar Günü'nde dehşet! 20 yaşındaki genç kız öldürüldü, annesi yaralı
12:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas’ın arkasında dimdik duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Hamas'ın arkasında dimdik duruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2024 15:50:16. #1.11#
SON DAKİKA: Anadolu Grubu'nda İcra Başkanı Değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement