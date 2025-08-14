Anadolu Isuzu İlk Entegre Raporunu Yayınladı

Anadolu Isuzu, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) ile uyumlu ilk "Entegre Rapor"unu paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, "Dönüşümle Daha İleriye" temasıyla hazırlanan Entegre Raporu'nda, sosyal, çevre ve finansal performans göstergelerinin yanı sıra, çalışanlarına, topluma, çevreye ve iş ortaklarına sunduğu değeri şeffaflıkla ele alıyor.

Şirket, bu yolda önemli bir eşiği daha aşarak, TSRS ile uyumlu ilk Entegre Raporu'nda, şirketin finansal kaynaklarını etkin kullanımı, çalışanlarının yetkinliği, çevresel etkileri yönetme yaklaşımı, AR-GE ve inovasyon kabiliyeti, toplumsal paydaşlarıyla kurduğu ilişkiler ve iş süreçlerindeki verimliliği gibi birçok unsurun, nasıl başarıyla uzun vadeli değer yaratımına dönüştüğü bütünsel bir yaklaşımla paylaşıyor.

Sürdürülebilirliği ürün ve hizmetlerin her aşamasına ve iş süreçlerinin merkezine yerleştiren Anadolu Isuzu, Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki üretim tesislerinde güneş enerjisi santrali (GES), yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği, sera gazı emisyonlarının azaltımı, hava kalitesi, yeni nesil su arıtma tesisi, döngüsel ekonomi ve atık yönetimi, çevre dostu ürün geliştirme, etik ve sorumlu tedarik zinciri, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0, fırsat eşitliliği ve çeşitlilik, uluslararası sürdürülebilirlik İnisiyatifleri gibi alanlara odaklanarak, projeler geliştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, kuruldukları günden bu yana, Türkiye ve tüm paydaşları için kalıcı ve yüksek değer yaratma vizyonuyla ilerlediklerini belirtti.

Attıkları her adımda, "Yarınlara Dönüşüyoruz" kurumsal stratejilerinin rehberliğinde, sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak çevre ve toplum üzerinde pozitif etkilerini artırmayı önceliklendirdiklerini vurgulayan Arıkan, "Konsolide sürdürülebilirlik performansımızı ortaya koyan bu raporla, değer yaratma yolculuğumuzu şeffaf bir şekilde paylaşıyoruz. Entegre raporumuzu yayımlamak, şirketimizin uzun vadeli değer yaratma taahhüdünü somut şekilde ortaya koyduğu önemli bir adım. Bu perspektifle, iş süreçlerimizi yönetmeye, ortak değer üretmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.