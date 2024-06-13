Anadolu Üniversitesi ve Creative Anadolu İş Birliği

Ekonomi

Eskişehir'de tanıtımı gerçekleştirilen Creative Anadolu markası ile Anadolu Üniversitesi'nin 66 yıllık bilgi birikimi çeşitli sektörlerle paylaşılarak iş birlikleri sağlanacak.

Anadolu Üniversitesi'nin yenilikçi sektörler ekosistemini destekleyen insan kaynağı, projeler, altyapı ve yenilikçi ortamı tanımlamak üzere oluşturduğu Creative Anadolu markasının tanıtım etkinliği düzenlendi. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Sinema Anadolu'da gerçekleştirilen etkinlikte proje hakkında detaylı bilgi aktarıldı. Birçok eğitimcinin katıldığı programda ilk olarak kısa bir film seyredilirken salon çıkışında toplu fotoğraf çekimi yapıldı. Ardından Sinema Anadolu'da bulunan çekim odası ziyaret edildi. Creative Anadolu markası ile Anadolu Üniversitesi'nin tasarım, müzik, güzel sanatlar, heykel, animasyon, reklam, halkla ilişkiler ve iletişim tasarımı gibi alanlardaki 66 yıllık birikiminin bütün sektörlerle paylaşılarak sanayi iş işbirliği sağlanması amaçlanıyor.

"Yenilikçi sektörler İstanbul ve Ankara'da yoğunlaşmış durumda ama biz Eskişehir'in de potansiyeli olduğuna inanıyoruz"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, program sonrasında yapmış olduğu konuşmada, "Creative Anadolu, üniversitemizin 66 yıllık birikimi olan sanat tasarım, müzik, iletişim tasarımı gibi alanlardaki birikimi ile ilgili sektörlerle kurum ve kuruluşlarla ortak projeler içerisinde bu kurumları açmak istediğimiz bir platformdur. Bunu biz Creative Anadolu markası altında yapmak istedik çünkü üniversitemizin eğitim araştırma değil, aynı zamanda sanat ve müzik alanında da önemli bir birikimi var. Amacımız burada üniversitemizin 66 yıllık birikimini bütün sektörlerle paylaşmak. Genelde yenilikçi sektörler İstanbul ve Ankara'da yoğunlaşmış durumda ama biz Eskişehir'in de buna bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz. Burada da üniversite olarak bunu öncelik yapmak istiyoruz. Dolayısıyla Creative Anadolu aslında bunun öncü platformudur. Amacımız; burada bir başlangıç noktası oluşturarak ilgili sektörleri, yenilikçi endüstrileri sektörlerinde yapılacak bütün işlerin taraflarını bir araya getirerek bunu öncelik yapmak ve kolaylaştırıcı bir platform oluşturmak. Biz özetle; Creative Anadolu markası altında sanat tasarım, müzik, güzel sanatlar, heykel, animasyon, reklam, halkla ilişkiler ve iletişim tasarımı gibi üniversitemizin bütün birikimini sektörle paylaşmak ve üniversite sanayi iş birliğini somutlaştırmak istiyoruz" dedi.

"Bir televizyon programını baştan sona burada çekebileceğimiz altyapı, donanım ve insan kaynağına sahibiz"

Sanat ve Tasarım Uygulamaları Araştırma Merkezi Müdürü ve Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgifilm ve Animasyon Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çiğdem Taş Alicenap ise "Anadolu Üniversitesi 'Anadolu Üniversitesi Yaratıcı İşler Ekosistemi: Creative Anadolu' markamızla biz aslında Eskişehir'i bir potansiyel olarak yenilikçi işler ekosisteminde bir mutfak olarak değil, bir salon olarak hizmet verebilecek; hem şehrin kendisi hem üniversiteleri hem de yenilikçi sektörlerin alanındaki insan kaynağı ve altyapı imkanlarıyla üniversitemizin de imkanlarını devreye sokarak burayı yenilikçi işler ekosistemini destekleyecek bir merkez haline getirmek istiyoruz. Bu noktada zaten üniversitemizde gerek hocalarımızın bireysel çabalarıyla, gerek üniversitemizin ulusal ve uluslararası ortak projeleriyle altyapı donanım insan kaynağı zenginliğiyle bizim sürdürdüğümüz çok interaktif disiplinlerarası ile uluslararası projeler ve işler mevcut. Bizim amacımız; bunların daha görünür olması, buradaki işbirliklerini daha kalıcı daha sürdürülebilir bir hale getirebilmek ve şehrin ülkemizin bu alandaki bütün imkanlarını, insan kaynağını, altyapılarını, özel sektör, kamu kuruluşları, müzeler, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle inovatif, girişimcilik, araştırma ile sanat ve tasarım anlamında daha farklı bir platforma taşımak. Burada birlikte projeler ve araştırmalar yürütebiliriz, protitipler ve ürünler geliştirebiliriz. Bir çizgifilm projesini seslendirmesi, senaryosu, çekimleri ve üretimleri ile baştan sona bütün ayaklarıyla üniversitemizde tamamlama şansına sahibiz. Üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi, İletişim Bilimleri Fakültesi ve TV Yapım Merkezi gibi birimlerinde şu anda sektörde kullanılan bütün teknolojik altyapı ve donanıma sahip yapılanma gerek projelerle gerekse üniversitemizin desteğiyle sağlanmış halde hazır bulunmakta. Biz zaten hali hazırda burada bir takım projeleri yürütüyoruz. Dışarıdan gelen hizmet alımları ya da istekler doğrultusunda bir reklam firmasıyla green screen perdeyi kullanabiliyor, motion capture uygulamaları yapabiliyoruz. Dilendiği takdirde bir televizyon programını baştan sona burada çekebileceğimiz altyapı, donanım ve insan kaynağına sahibiz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR