Anagold Çöpler Altın Madeni'nde Toprak Kayması Sonucu Acil Durum Planı Devreye Alındı - Son Dakika
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Ekonomi

Anagold Çöpler Altın Madeni'nde Toprak Kayması Sonucu Acil Durum Planı Devreye Alındı

Anagold Çöpler Altın Madeni\'nde Toprak Kayması Sonucu Acil Durum Planı Devreye Alındı

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Erzincan'daki Anagold Çöpler Altın Madeni İşletmesi'nde meydana gelen toprak kayması sonucu acil durum planını devreye aldıklarını duyurdu. Şirket, çalışanların ve yüklenicilerin sağlık ve güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu belirtti ve olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atmaya devam edeceklerini açıkladı.

13.02.2024 18:11
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Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Erzincan'daki Anagold Çöpler Altın Madeni İşletmesi'nde meydana gelen toprak kayması sonucu acil durum planını devreye aldıklarını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, toprak kaymasının saat 14.28 sularında yığın liç alanında meydana geldiği kaydedildi.

Şirketin bu zorlu süreçte en önemli önceliğinin çalışanlar ve yüklenicilerin sağlık ve güvenliği olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meydana gelen kaymadan duyduğumuz büyük üzüntüyü paylaşmak isteriz. Yaşanan bu elim olayın hemen akabinde bölgedeki çalışanlarımızla ivedilikle iletişime geçerek, acil durum planımızı devreye aldık ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verdik. Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi. Tüm faaliyetlerinde çalışan sağlığı ve güvenliğini merkeze alan bir kuruluş olarak bu zor zamanlarda da hem çalışanlarımız hem de paydaşlarımız ile birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğiz. Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Şeffaflık ilkemiz kapsamında gerekli merciler ve kamuoyunu gelişmelerle ilgili sürekli bilgilendireceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Anagold Çöpler Altın Madeni'nde Toprak Kayması Sonucu Acil Durum Planı Devreye Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anagold Çöpler Altın Madeni'nde Toprak Kayması Sonucu Acil Durum Planı Devreye Alındı - Son Dakika
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