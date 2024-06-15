ANASİAD ve Mudanya Belediyesi, turizm potansiyelini artırmak ve yeşil enerji projelerini desteklemek için iş birliği yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

ANASİAD ve Mudanya Belediyesi, turizm potansiyelini artırmak ve yeşil enerji projelerini desteklemek için iş birliği yapacak

ANASİAD Başkanı Hakan Birkan, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile bir araya gelerek Mudanya'nın turizm potansiyelini geliştirmek ve yeşil enerji projelerini desteklemek için iş birliği yapacaklarını açıkladı.

15.06.2024 15:07
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Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANASİAD) Başkanı Hakan Birkan, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ile ilçenin kalkınmasına yönelik bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Görüşmede, Mudanya'nın turizm potansiyelini artırmak ve yeşil enerji projelerini desteklemek gibi konular ele alındı.

ANASİAD Genel Sekreteri Sefa Çınar'ın da hazır bulunduğu toplantı sonrası açıklama yapan Başkan Hakan Birkan, Mudanya'nın atıl kalan turizm potansiyelini geliştirmeye odaklandıklarını belirtti. Mudanya'da konaklama ve günübirlik turizm işletmeleri kurulması konusunda yapılabilecek yatırımların değerlendirildiğini söyleyen Birkan, "Mudanya merkezi, Güzelyalı, Burgaz, Tirilye ve Eşkel'i kapsayan geniş bir yelpazede modern yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Toplantıda, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç'ın ilçede Güneş Enerjisi Santralleri (GES) ve Rüzgar Enerjisi Santralleri (RES) kurulmasıyla ülkenin enerji sorununa yeşil enerji kaynakları ile katkı sunmak istediklerini aktardığını da söyleyen Hakan Birkan, "Türk ekonomisinin yenilenebilir kaynaklardan elde edilecek enerjiye ihtiyacı var. ANASİAD olarak biz de bu konuda elimizi taşın altına koymaya hazırız" dedi.

Mudanya'da hangi alanlara GES ve RES santralleri kurulabileceği konusunda da istişareler yapıldığını da belirten Başkan Birkan, önceliklerinin doğanın korunması olduğunu vurguladı. Hakan Birkan "Bu konuda Mudanya Belediyesi fizibilite çalışması yapacak. Güneş ve rüzgar enerjisi konusunda üyelerimizin bilgi ve deneyimlerini Mudanya Belediyesi ile paylaşabileceğimizi, Türkiye'nin kalkınması ve refahın artması için her projeye destek olacağımızı Sayın Başkana ilettik. Çok verimli bir görüşme oldu. Bundan sonraki görüşmelerde de somut adımlar atacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Mudanyalılara hizmet etmek için bu göreve seçildiğini belirtti. Başkan Dalgıç, "İlçemizin turizm potansiyelinden hak ettiği payı almasını istiyorum. Tarım alanında özellikle zeytin ve zeytinyağı potansiyelimiz de var. Ayrıca poyrazımız sadece serinletmesin, güneşimiz sadece ısıtmasın, yeşil ve yenilenebilir enerjiye dönüşüp ekonomimize katkı sunsun. Biz Belediye olarak bu konuda bir ön hazırlık yapıp, ANASİAD'ın değerli yöneticileri ile hangi alanda iş birliği yapabileceğimizi konuştuk. Çok verimli bir görüşme oldu. Bundan sonrası için de somut adımlar atmayı planladık" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ANASİAD ve Mudanya Belediyesi, turizm potansiyelini artırmak ve yeşil enerji projelerini desteklemek için iş birliği yapacak - Son Dakika

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