ANFAS Food Product ve Hotel Epuıpment Fuarı'nın hazırlıkları sürüyor

29. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (ANFAS Food Product) ve 33. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı (ANFAŞ Hotel Epuıpment) hazırlıkları sürüyor.

Türkiye'nin ilgi gören en büyük iki fuarı ANFAŞ Food Product ile ANFAŞ Hotel Equıpment önümüzdeki yılın ilk ayında kapılarını açıyor. Çeyrek asrı aşkın fuarcılık tecrübesiyle sektörü Antalya'dan dünya pazarlarıyla buluşturan Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi (ANFAŞ), 17-20 Ocak tarihinde 29'ncusunu yapacağı Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı ile yine aynı tarihlerde 33'ncüsünü gerçekleştireceği Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları İhtisas Fuarı'nın çalışmalarını sürdürüyor. ANFAŞ Food Product, 300'ün üzerinde katılımcıyı, yurt içinde 70 il ve yurt dışında 50'in üzerinde ülkeden 50 binin üzerinde profesyonel ziyaretçiyle bir araya getirmeyi hedefliyor. ANFAŞ Hotel Equıpment ise sektörün profesyonellerini tek çatı altında toplayarak, dünya markalarını tanıtacak.

Side'de bir otelde düzenlenen toplantıda, Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED) yönetimi ile ANFAŞ Fuarcılık Danışmanı Hakan Biricik, satış müdürü Gökhan Küreli ve yurtiçi ziyaretçi temsilcisi Büşra Özdemir bir araya geldi.

HOTED'in kurucusu, onursal başkanı ve başdanışmanı Hakan Halit Yeni toplantıda yaptığı açıklamada dernek olarak, üyelerini ve meslektaşlarını, meslekleriyle ilgili turizm sektöründe değişen ve gelişen yeniliklerden haberdar etmek, yeni kaynak ve teknolojilerden yararlandırmak adına çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"En iyiler bir araya geliyor"

Yeni, "Türkiye'nin en büyük, en çok ziyaret edilen dünya markalarının ve ülkemizin en iyilerinin bir araya geldiği fuar olma özelliğine sahip Hotel Equıpment fuarında dostlarımızla, çözüm ortaklarımızla ve camiamızın değerli mensuplarıyla bir kez daha buluşmak için gün sayıyor ve heyecanla bekliyoruz. Gerçekleştireceğimiz tüm etkinlikler için çalışmalarımızın startını verdik. Ayrıntıları ve detayları yakında tüm sosyal ağlarımızdan yayınlayacağız" dedi. - ANTALYA