ANFAŞ Yönetim Kurulu Ankara'da Ticaret Bakanı ve diğer yetkilileri ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

ANFAŞ Yönetim Kurulu Ankara'da Ticaret Bakanı ve diğer yetkilileri ziyaret etti

ANFAŞ Yönetim Kurulu, Ankara'da Ticaret Bakanı Ömer Bolat başta olmak üzere bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlerde ANFAŞ Fuar Merkezi'nin ekonomik katkıları ve gelecek fuarlar konusunda yapılan planlar hakkında bilgi alışverişi yapıldı. ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, görüşmelerin olumlu geçtiğini ve ziyaretlerin devam edeceğini belirtti.

11.07.2024 09:55
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ANFAŞ Yönetim Kurulu, Ankara programında Ticaret Bakanı Ömer Bolat başta olmak üzere bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) Yönetim Kurulu, Ankara'da ziyaretlerde bulundu. ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Başkanvekili Fatih Kabadayı, Yönetim Kurulu üyesi Ziya Özden Tezgel'den oluşan heyet, önce Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ı ziyaret etti. Ardından, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'i makamında ziyaret eden ANFAŞ yönetimi, son olarak Sayıştay Başkanı Metin Yener ile bir araya geldi.

Ziyarette, ANFAŞ Fuar Merkezi'nin ülkemize ve Antalya'ya sağladığı ekonomik katkılardan söz edilirken, gelecek fuarlar konusunda yapılan planlar ve işbirlikleri hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu.

ANFAŞ Başkanı Ali Bıdı, oldukça verimli geçen görüşmelerden olumlu geri bildirimler aldıklarını ifade ederek, ziyaretlerinin önümüzdeki haftalarda da süreceğini belirtti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ANFAŞ Yönetim Kurulu Ankara'da Ticaret Bakanı ve diğer yetkilileri ziyaret etti - Son Dakika

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