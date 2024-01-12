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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm ve Mesleki Eğitimlerin Yeni Formatı' konulu çalıştay düzenledi - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm ve Mesleki Eğitimlerin Yeni Formatı' konulu çalıştay düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, KOBİ'ler, oda temsilcileri ile ulusal ve uluslararası resmi kurumların katılımıyla 'Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm ve Mesleki Eğitimlerin Yeni Formatı' konulu çalıştay düzenledi. Çalıştayda, kadınların geleceğin mesleklerinde iş sahibi olmalarını teşvik etmek ve yerel yönetimlerde dijital dönüşümün önemi masaya yatırıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, \'Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm ve Mesleki Eğitimlerin Yeni Formatı\' konulu çalıştay düzenledi
12.01.2024 - 16:56,  Güncelleme: 17:27
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye genelinde büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, KOBİ'ler, oda temsilcileri ile ulusal ve uluslararası resmi kurumların katılımıyla 'Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm ve Mesleki Eğitimlerin Yeni Formatı' konulu çalıştay düzenledi. Özellikle kadınların geleceğin mesleklerinde iş sahibi olmalarını teşvik etmeyi amaçlayan çalıştayda, yerel yönetimlerde dijital dönüşümün önemi de detaylı olarak masaya yatırıldı.

Özellikle kadın istihdamını önceleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projesi' çerçevesinde 'Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm ve Mesleki Eğitimlerin Yeni Formatı' konulu çalıştay düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya, Türkiye'nin dört bir yanından büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, KOBİ'ler, oda temsilcileri ile ulusal ve uluslararası resmi kurumların temsilcileri katıldı.

Çalıştay sonunda ortaya çıkacak sonuçların istihdamın artırılması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar için önemli bir yol haritası oluşturacağının altını çizen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt, şöyle konuştu:

"Geleceğin Meslekleri için İstihdam Oluşturma Projemizin en kıymetli ve en önemsediğimiz faaliyetlerinden birisi olan 'Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm ve Mesleki Eğitimlerin Yeni Formatı' konulu çalıştayda mesleki eğitimlerin ihtiyaca ve amaca uygun bir şekilde dönüştürülmesi, kursiyerlerin iş bulma süreçlerine etkin bir katkı sağlanması, geleceğin meslekleri olarak tanımlanan alanlarda kursların dijital dönüşüme uygun olarak yeniden yapılandırılması, kadınların istihdama katılımının artırılması ve desteklenmesi, aynı zamanda kanuni düzenlemeler gibi önemli konular ele alındı."

Avrupa Birliği'nin finansman desteğiyle gerçekleştirilen proje çerçevesinde yerel yönetimlerin dijital ve teknolojik dönüşümüne uygun olarak iş gücündeki becerilerin geliştirilmesi yoluyla istihdamın artırılması amaçlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm ve Mesleki Eğitimlerin Yeni Formatı' konulu çalıştay düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, 'Yerel Yönetimlerde Dijital Dönüşüm ve Mesleki Eğitimlerin Yeni Formatı' konulu çalıştay düzenledi - Son Dakika
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