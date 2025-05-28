Ankara'da Fahiş Fiyat Denetimi - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara'da Fahiş Fiyat Denetimi

Ankara\'da Fahiş Fiyat Denetimi
28.05.2025 11:23
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Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesi Ankara'da marketlerde denetimler yaptı.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi Ankara'daki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

Düzenli olarak market ve restoranlarda fahiş fiyat denetimleri yapan Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi 10 ilde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Bu çerçevede Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince Ankara'daki bir zincir markette denetimler yapıldı. Etimesgut ilçesinde gerçekleşen denetimlerde Ticaret Bakanlığı ekipleri, temel gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra bayramda sık tüketilen şeker ve tatlıların etiketlerini inceledi. Yapılan denetimde ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına ve etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı.

"Bayramlık ürünlerin satışının yapıldığı noktalarda yoğun bir şekilde denetimler yapıyoruz"

Ankara Ticaret İl Müdürü Elif Tan, "Ankara Ticaret İl Müdürlüğü olarak yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tüketicinin ekonomik haklarını korumak adına başta alışveriş merkezleri, zincir marketler, gıda ve bayramlık ürünlerin satışının yapıldığı noktalarda yoğun bir şekilde denetimlerimize devam ediyoruz. Uygunsuzluk halinde idari yaptırım uyguluyoruz. Fiyat etiketi ve haksız fiyat yönünden denetimler yapıyoruz. Fiyat etiketinde olması gereken unsurlar var, buna bakıyoruz. Ayrıca kasa fiyatı ile ürünün raf fiyatı arasında bir fark olup olmadığının kontrolünü yapıyoruz. Uygunsuzluk olan her bir ürün için idari cezamız söz konusu" dedi.

"Uygunsuzluk halinde cezai yaptırım uygulanıyor"

Tan, haksız fiyatların denetimi konusunda işletmelerden fatura talep ettiklerini de belirterek, "Özellikle temel gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde haksız fiyat şüphesi oluşan ürünlere yönelik alış ve satış faturalarını talep ediyoruz işletmeden. Bunları bakanlığımıza gönderiyoruz. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunda değerlendirilerek bir uygunsuzluk halinde cezai yaptırım uygulanıyor" diye konuştu.

Tan, vatandaşların uygunsuz bir durumla karşılaşmaları durumunda bunu Ticaret İl Müdürlüklerine ve CİMER'e bildirmelerini, bu şekilde en kısa sürede sahadaki ekiplerin bildirilen işletmeyi denetleyebileceğini de vurguladı.

"Raf ve kasa uygunsuzluğunda uygulanan ceza 3 bin 166 lira"

Cezai işlemlere ilişkin de bilgi veren Tan, "Her bir üründe yani fiyat etiketindeki bir uygunsuzluk ya da raf ve kasa uygunsuzluğunda uygulanan ceza 3 bin 166 lira. Ama haksız fiyatla ilgili cezalarımızı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulumuz veriyor. Tabii ki daha fazla miktarlar" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı, 3-sayfa, Ekonomi, ankara, Son Dakika

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