Ankara'da Yeni Federasyon Başkanları Seçildi

Ekonomi

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) üyesi olan Ankara Sanayi ve Teknoloji Federasyonu Başkanlığı'na İş İnsanı Nisa Özfidan, Ankara Ekonomi ve Kalkınma Federasyonu Başkanlığı'na Bürokrat Çağlar Koç ve Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu Başkanlığı'na ise İş İnsanı Fatih Akgül seçildi.

Sanayi ve Ticaret Konfederasyonu (SANKON) kuruluşuna üye olan Ankara Ekonomi ve Kalkınma Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu, Ankara'da Federasyonun Genel Merkezi'nde yapıldı.

Ankara Ekonomi ve Kalkınma Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu'nda kullanılan 600 delegenin oylarının tamamını bürokrat Çağlar Koç alarak, oy birliğiyle federasyon başkanlığına seçildi.

Olağanüstü Genel Kurul'da başkan seçilen Bürokrat Çağlar Koç, tüm delegelere şahsına ve yönetim kuruluna olan güvenlerinden dolayı teşekkür ederek "Ekonomik kalkınma, bir ülkedeki tüm insanların refahını ve yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlamaktadır. Ekonomik büyüme ise, bir ülkenin sürdürülebilir kalkınması için önemli bir gerekliliktir. Ekonomik büyüme ve kalkınmanın gerçekleşmesi tüm ülkelerde önemlidir ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde ön plana çıkan temel ekonomik amaçlardan biri olmuştur. Bizlerde yönetim kurulu olarak, ülke ekonomisinin büyümesi ve kalkınması için tüm gücümüzle gayret göstereceğiz." dedi.

Ankara Sanayi ve Teknoloji Federasyonu Başkanlığı'na İş İnsanı Nisa Özfidan seçildi

Ankara Sanayi ve Teknoloji Federasyonu Olağanüstü Genel Kurulu da federasyonun Genel Merkezi'nde üyelerin katılımı ile gerçekleştirildi. Genel Kurulda 600 delegenin oylarının tamamını alan iş insanı Nisa Özfidan federasyon başkanlığına seçildi.

Yeni Başkan Nisa Özfidan, genel kurul sonunda yaptığı konuşmada federasyon hizmet etmenin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek "Şuanda da bayrağı ben teslim almış bulunmaktayım ve görevimi de yine sizlerin destek ve katkılarıyla layıkıyla yerine getirmeyi düşünüyorum. Sanayi ve teknoloji birbirini tamamlayan çok önemli yapılardır. Gelişen teknoloji sayesinde dijital sanayi çok önemli bir yer tutmaktadır. Sanayi ve teknoloji, günümüzde birbiriyle iç içe geçmiştir. Teknolojinin olmadığı yerde sanayi gelişemez ve yurt dışındaki şirketlerle sanayicilerimiz rekabet edemez. Sanayinin olmadığı bir ülkede de teknoloji bir işe yaramaz. Ankara Sanayi ve Teknoloji Federasyonu olarak, sanayimizi üstün teknolojiyle buluşturarak, özellikle Türk markalarını oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu Başkanlığı'na İş İnsanı Fatih Akgül seçildi

SANKON üyesi Ankara Enerji ve Madencilik Federasyonu Başkanlığı'nda da Olağanüstü Genel Kurul heyecanı vardı. Ankara'da Federasyon Merkezi'nde yapılan genel kurulda 600 delegasyonun oyunu alan İş İnsanı Fatih Akgül federasyonun yeni başkanı seçildi.

Yeni Başkan Akgül, burada yaptığı konuşmada enerji ve madencilik alanında SANKON üyesi Türk şirketleriyle, tüm dünyada enerji ve madencilik sektörlerinde faaliyet göstermeyi hedeflediklerini belirterek, "Çünkü, ekonomik gelişmenin ve kalkınmanın bir numaralı hammaddesi enerjidir. Enerjinin önemi her geçen gün artmaktadır. Son zamanlarda enerji, uluslararası arenada en stratejik araçlardan biri haline gelmiştir ve savaşların başlıca sebeplerinden biri olmuştur. Enerjinin yanında madencilik sektörü, birçok sektöründe temel girdilerini oluşturmaktadır. Enerji ve madencilik sektörleri, bir ülkenin sanayileşmesinin, istihdamının artmasının ve üretim artışının en önemli unsurudur." İfadelerine yer verdi.

Genel kurullar sonrası yazılı bir açıklama yapan SANKON Genel Sekreteri Av. Özkan Atalay ise yeni seçilen isimlere başarılar dileyerek "Yeni görevlerinde de kendilerine başarılar diliyorum. Ülkemize ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun. SANKON Genel Merkezi olarak, Nisa Özfidan'a, Fatih Akgül'e ve Çağlar Koç'a desteğimiz ve güvenimiz tamdır." İfadelerini kullandı. - İSTANBUL