Ankara'daki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı - Son Dakika
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Ankara'daki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

01.04.2022 20:26
Ankara'daki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan 2 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bulunan 2 taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan açıklamaya göre, Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Ankara'nın Gölbaşı ilçesi İncek-İmar Mahallesi'ndeki 2 bin 23 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 6 milyon 200 bin lira ile Özbekyapı İnşaat Gıda Temizlik Özel Sağlık Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından verildi.

Aynı mahalledeki 2 bin 680 metrekare yüzölçümlü taşınmazın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 9 milyon 550 bin lira bedelle Altınova Tuğra İnş. En. Nak. Müh. Mad. Ürt. Paz. San. ve Tic. AŞ - Şüheda Konaç Ortak Girişim Grubu'ndan geldi.???????

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Ankara, İnşaat, Maliye, imar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ankara'daki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'daki 2 taşınmazın nihai pazarlık görüşmesi yapıldı - Son Dakika
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