Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Hava Trafiği Kısıtlaması - Son Dakika
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Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Hava Trafiği Kısıtlaması

03.07.2026 16:43
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NATO Zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı'nda 7-8 Temmuz'da geçici hava trafiği kısıtlaması uygulanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünce, NATO Zirvesi kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, belirlenen tarih ve saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağı bildirildi.

DHMİ'den konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

NATO Zirvesi nedeniyle yayımlanan NOTAM'a (havacılara bildiri) işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, 7 Temmuz Salı günü 10.00-18.00 ile 8 Temmuz Çarşamba günü 14.00-21.00 saatlerinde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacak. Yabancı devlet başkanları ile beraberlerindeki resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçları, söz konusu uygulamadan muaf tutulacak. Muafiyet kapsamında, Esenboğa Havalimanı'nı kullanacak uçuşların, uçuş planlarının (Flight Plan) 18. alanına, 'STS/ATFMX' ibaresini işlemeleri zorunludur. Yolcularımızın uçuşlarına ilişkin güncel bilgi ve düzenlemeleri, ilgili hava yolu işletmelerinden takip etmeleri önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Hava Trafiği Kısıtlaması - Son Dakika

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