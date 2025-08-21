Ankara Lojistik Üssü'nün Önemi Vurgulandı - Son Dakika
Ankara Lojistik Üssü'nün Önemi Vurgulandı

21.08.2025 15:30
Ticaret Bakanı Bolat, Ankara Lojistik Üssü'nün stratejik konumunu ve ihracat katkısını değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Lojistik Üssü'nün, lojistik açıdan büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Lojistik hizmet ihracatında yüzde 2,5 pay ve 40 milyar dolar ihracatla, dünyada 10. sırada bulunan ülkemizin konumunu daha da güçlendirecek adımları sektörümüzün temsilcileriyle değerlendirerek, yeni yol haritamızı oluşturmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolat, Ankara Lojistik Üssü'nü ziyaret ederek, sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Bolat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin stratejik konumuna işaret ederek, "Türkiye'nin küresel ticaret bağlantısı ve çok taraflı ulaştırma politikası açısından merkezi öneme sahip olan Ankara Lojistik Üssü, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu bağlantısı üzerinde yer alması, ülkemizin Avrupa'ya açılan kapısı konumunda bulunması nedeniyle lojistik açıdan büyük bir öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal ve uluslararası nakliyecilik açısından önemli bir altyapıya ve küresel ulaşım ağı ile güçlü bir entegrasyona sahip olan üssün, ihracatçılara ve firmalara önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Bolat, Türkiye'de üretilen ve küresel pazara sunulan ürünlerin ihracatında ve taşınmasındaki konumu ile ticarete önemli katkı sağladığını aktardı.

"Firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz"

Bakan Bolat, Türkiye'nin küresel ticaretteki payı ile lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründeki pazar payını artırmaya devam ettiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Lojistik hizmet ihracatında yüzde 2,5 pay ve 40 milyar dolar ihracatla, dünyada 10. sırada bulunan ülkemizin konumunu daha da güçlendirecek adımları sektörümüzün temsilcileriyle değerlendirerek, yeni yol haritamızı oluşturmaya devam ediyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak lojistik ve taşımacılık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızı desteklemeye devam edeceğiz."

Hükümet olarak Orta Koridor ve Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere, bölgesel ve küresel bağlantıları daha da güçlendirecek stratejik adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulayan Bolat, bu doğrultuda sektörlerle yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

