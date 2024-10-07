Ankara'nın İhracatı Yüzde 12,8 Artışla 9,9 Milyar Doları Aştı

Ekonomi

Ankara'dan yılın ocak-eylül döneminde yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artarak 9,9 milyar doları aştı.

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, ülkenin eylül ayı ihracatı 22 milyar dolar düzeyinde kaydedildi. Yılın 9 ayında ihracat 192,8 milyar dolara, 12 aylık ihracat da 261,6 milyar dolara yükseldi.

Ocak-eylül döneminde Ankara'dan yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,8 artışla 9 milyar 918 milyon 539 bin dolara ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde başkentten 8 milyar 789 milyon 460 bin dolarlık dış satım yapılmıştı.

Ankara ihracatının ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ocak-eylül döneminde ABD'nin en fazla dış satım yapılan ülke olduğu görüldü. Bu dönemde ABD'ye 894 milyon 143 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 779 milyon 46 bin dolarla Çin, 558 milyon 687 bin dolarla Almanya, 452 milyon 141 bin dolarla Bulgaristan ve 382 milyon 45 bin dolarla Pakistan takip etti.

Kimyevi maddeler ve mamulleri liste başına geçti

Başkentten söz konusu dönemde yapılan ihracatta 1 milyar 348 milyon dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" ilk sırada yer aldı. Bu sektörü 1 milyar 342 milyon dolarla "makine ve aksamları", 1 milyar 63 milyon dolarla "otomotiv endüstrisi", 893 milyon 917 bin dolarla "madencilik ürünleri" ve 793 milyon 396 bin dolarla "elektrik ve elektronik" takip etti.

Bu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 51,1 ile "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri" oldu. Bu sektörü, yüzde 43,8 ile "zeytin ve zeytinyağı", yüzde 35 ile "meyve sebze mamulleri" izledi.

Başkentin ihracatında önemli paya sahip "kimyevi maddeler ve mamullerinin" dış satımı yüzde 15,3 artış gösterdi.