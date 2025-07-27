Ankara'nın İhracatında Yüksek Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm Öne Çıkıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara'nın İhracatında Yüksek Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm Öne Çıkıyor

Ankara\'nın İhracatında Yüksek Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm Öne Çıkıyor
27.07.2025 11:56
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Ankara, 2025 yılının ilk yarısında ihracatını %11,2 artırarak 7,1 milyar dolara ulaştı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yüksek teknoloji, yeşil ve dijital dönüşüm, Ar-Ge ve inovasyon odaklı proje ve çalışmalarla sanayicileri küresel rekabette güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti.

ASO, '2025 Yılı İlk 6 Ay İhracat Verileri Değerlendirme Raporu'nu yayımladı. Rapora göre, ihracatı yüzde 11,2 artışla 7,1 milyar dolara yükselen Ankara, Türkiye genelinde 4'üncü sıraya yerleşti. Ankara'nın Türkiye ihracatındaki payı, 2021'in ilk altı ayında yüzde 4,2 iken, 2025 yılı aynı döneminde yüzde 5,4 seviyesine çıkarak dikkat çekici bir artış sergiledi.

Raporda, 2025 yılının ilk yarısında sanayi sektörü ihracatının toplam ihracatın üzerinde bir büyüme sergilediğine dikkat çekildi. Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 4,1 oranında artış göstererek 131.4 milyar dolar olurken, sanayi sektörü ihracatı ise yüzde 5,8 oranında artışla 93,5 milyar dolar seviyesine çıktı. İhracatın sektörel dağılımında sanayi yüzde 82'lik pay ile ana sürükleyici konumunu sürdürdü. Tarım ve madencilik sektörleri sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 0,9'luk sınırlı artış oranlarıyla ihracata katkı sağladı.

Ankara'nın ihracatında yüksek katma değer ve ileri teknoloji

Rapora göre, Ankara'nın ihracatındaki artışta, yüksek katma değerli ve ileri teknoloji yoğun sektörlerdeki üretim kapasitesinin artışının doğrudan etkili olduğu görüldü. İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi ASO-İLTEK 2024 sonuçlarına göre 1'inci sırada yer alan Ankara, ihracatın teknoloji düzeyinde de öncü konumunu korudu. Mevcut eğilimin sürmesi halinde, Ankara'nın toplam ihracatındaki yüksek teknoloji payının yüzde 13 seviyelerine gerçekleşmesi bekleniyor.

İhracat pazarlarında coğrafi çeşitlilik

Ülke bazında bakıldığında, Ankara'nın ihracatında en yüksek artış oranı Slovakya (yüzde 458,6), Çekya (yüzde 106,7), Ukrayna (yüzde 107,7) ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (yüzde 2775,9) gerçekleşti. Ankara'nın ihracat pazarlarında coğrafi çeşitliliğini artırması dikkat çekti.

Sektörel bazda incelendiğinde, 'Makine ve Aksamları' ve 'Otomotiv' sektörleri toplam ihracatta en yüksek payı alırken, 'Elektrik ve Elektronik', 'Hazır Giyim ve Konfeksiyon' ve 'Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri' sektörlerinin ihracatının anlamlı ölçüde arttığı görüldü. 'İklimlendirme Sanayii', 'Makine' ve 'Kimyevi Maddeler ve Mamulleri' gibi bazı yüksek hacimli sektörlerde ise düşüş kaydedildi.

ASO'nun raporunda, Türkiye'nin ihracatının yapısal olarak sanayi ağırlıklı karakterini sürdürdüğü, Ankara özelinde ise ileri teknoloji, sektörel çeşitlilik ve coğrafi açılım ile niteliksel bir dönüşüm yaşandığı belirtildi. Bu eğilimin sürdürülebilirliği açısından kamu desteklerinin stratejik sektörlere yönlendirilmesinin ve ihracatçı firmaların Ar-Ge, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine entegrasyonunun kritik önemde olduğu vurgulandı.

"Sanayicilerimizi küresel rekabette daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz"

ASO Başkanı Seyit Ardıç, özellikle yüksek teknolojiye dayalı sektörlerdeki ihracat artışının Ankara sanayisinin üretim kabiliyetinin ne kadar stratejik bir noktaya ulaştığını gösterdiğini belirtti. İhracatçılar için sundukları danışmanlık ve destek mekanizmalarıyla, yüksek katma değerli üretim, yeşil ve dijital dönüşüm, Ar-Ge ve inovasyon odaklı proje ve çalışmalarıyla üyelerini küresel rekabette daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten ASO Başkanı Ardıç, "Zorlu koşullardan geçtiğimiz bu dönemde ihracat performanslarıyla ülkemiz ekonomisine değer katan tüm sanayicilerimizi kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Seyit Ardıç, Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Finans, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'nın İhracatında Yüksek Teknoloji ve Yeşil Dönüşüm Öne Çıkıyor - Son Dakika

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