Ankara Sanayi Odası, Yazılım Sektör Buluşmaları Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara Sanayi Odası, Yazılım Sektör Buluşmaları Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı

Ankara Sanayi Odası, 35 No'lu Bilgisayar Yazılımları Sanayii Meslek Komitesi'nin düzenlediği 'Yazılım Sektör Buluşmaları' toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda, sektörün sorunları ve geleceği değerlendirildi. ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız, Ankara'nın yazılım ve bilişim teknolojilerinde büyük bir potansiyel barındırdığını belirtti.

27.07.2024 11:01
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Ankara Sanayi Odası; 35 No'lu Bilgisayar Yazılımları Sanayii Meslek Komitesi'nin düzenlediği "Yazılım Sektör Buluşmaları" toplantısına ev sahipliği yaptı. Sektörün sorunlarının ve geleceğinin değerlendirildiği toplantıda konuşan ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız, Ankara'nın yazılım ve bilişim teknolojilerinde geleceğe yönelik büyük bir potansiyel barındırdığını belirtti.

"Yazılım Sektör Buluşmaları" Ankara Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. ASO 35 No'lu Bilgisayar Yazılımları Sanayii meslek Komitesi'nin düzenlediği toplantıya, ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız, 35 No'lu Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi ve Komite Başkanı Nuray Başar, Meclis Üyesi Oğuz Yılmaz, komite üyeleri ve sektörün önde gelen firmalarının yöneticileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız, Ankara'nın bilişim ve teknoloji alanında önemli merkezlerinden biri olduğunu vurguladı. Teknokentler ve AR-GE merkezlerinin Ankara'yı bu alanda öne çıkardığını belirten Cansız, "Teknokentler yazılım ve bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren birçok girişime ev sahipliği yapıyor ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesiyle birlikte sanayinin dijitalleşmesinin de önemli itici gücü oluyor" dedi.

"Türkiye yazılım ve bilişim sektöründe hızla gelişiyor"

Yazılım ve bilişim teknolojileri alanında küresel ölçekte birçok yenilik ve dönüşümün hızlı şekilde yaşandığını ve bu gelişmelerin sanayinin dijital dönüşüm süreçlerine geçişini hızlandırdığını vurgulayan Cansız, "Önümüzdeki 10 yıl içinde ekonomide oluşan yeni değerin yüzde 70'inin dijital platformlardan ve platforma dayalı iş modellerinden olacağı tahmin ediliyor" dedi. 2023 yılında, küresel yazılım ve bilişim teknolojileri pazarının yıllık ortalama yüzde 8 oranında büyüyerek yaklaşık 5 trilyon dolara ulaştığını belirten ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Cansız, Türkiye'nin bu sektörde hızla gelişen bir ülke konumunda olduğunu söyledi.

"Ankara büyük potansiyel barındırıyor"

Ankara'da yazılım ve bilişim teknolojilerinde faaliyet gösteren yaklaşık 4 bin firmanın 494'ünün ASO Bilgisayar Yazılımları Sanayii Meslek Komitesi üyesi olduğuna dikkat çeken Cansız, "Savunma sanayi ile ilgili yazılım ve bilişim teknolojileri, Ankara'nın yazılım sektörü içinde önemli bir yer tutmaktadır" dedi. Ankara'nın sektörde geleceğe yönelik büyük bir potansiyel taşıdığını ifade eden Cansız, "Ankara Sanayi Odası olarak, bu alanlardaki firmalarımızı desteklemek ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla çeşitli proje ve faaliyetleri yürütmeye devam edeceğiz" dedi. .

ASO 35 No'lu Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi Meclis Üyesi ve Komite Başkanı Nuray Başar da ASO'nun yazılım ve bilişim teknolojileri alanındaki firmaların gelişimine büyük önem verdiğini belirtti. Başar, "Geleceğe yönelik projelerimizle, bu sektördeki firmalarımızın daha da güçlenmesi için çalışıyoruz" dedi.

Başar konuşmasının sonunda ASO Model Fabrika, ASO Teknopark ve ASO'nun yeşil dönüşüm projeleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Açılış konuşmalarından sonra yazılım sektöründe faaliyet gösteren firmaların yöneticileri sektörün sorunlarıyla ilgili görüşlerini aktardı ve ikili görüşmeler gerçekleştirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ankara Sanayi Odası, Yazılım Sektör Buluşmaları Toplantısına Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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