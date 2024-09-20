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Ekonomi

Ankara Savunma Sanayisinin Merkezi

ATO Başkanı Baran, Ankara'nın savunma sanayisindeki rolünü ve fuarın önemini vurguladı.

20.09.2024 16:54
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın savunma sanayisinin de başkenti olduğunu ifade etti.

Oda'dan yapılan açıklamaya göre Baran, İçişleri Bakanlığı himayesinde, ATO'nun destekleriyle, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen İGEF'24 İç Güvenlik Ekipmanları Fuarı'na katıldı.

Baran, burada yaptığı konuşmada, iç güvenlik konusunun iç huzuru, sınır içi güvenliği korumanın yanı sıra refahın, ekonomik ve sosyal gelişmenin de anahtarı durumunda olduğunu belirtti.

Güvenliğin toplumsal barışın ve refahın sağlanmasının en önemli unsurlarından olduğuna dikkati çeken Baran, "Bugün hangi alanda gelişimden bahsederseniz edin, işin başlangıcı güvenlik. Güvenlik olmadan, üretimden, ticaretten, sağlıktan, turizmden söz etmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Baran, fuarın Ankara'da ilk kez organize edildiğine işaret ederek, dijitalleşme ve teknolojideki yeniliklerin, iç güvenlik ekipmanları sektörünü de geliştirdiğini bildirdi.

Gelişimi yakından takip etmek gerektiğini belirten Baran, Türkiye'nin, jeopolitik konumu nedeniyle, sınır ve iç güvenliğini teyakkuz halinde korumak durumunda olduğunun altını çizdi.

"Savunma ihracatı artıyor"

Baran, savunma sanayisindeki yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 80'lere yükseldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin savunma sanayi alanındaki ihracatı da yıllar itibarıyla artış gösteriyor. Türkiye'nin 2002 yılında milyon dolar düzeyinde olan savunma ve havacılık ihracatı, 2023 sonu itibarıyla 5,5 milyar dolar düzeyine yükselirken, sektörün cirosu da 12,1 milyar dolara ulaştı."

Ankara iş dünyası olarak savunma sanayisinin gelişiminden duydukları memnuniyeti vurgulayan Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara, savunma sanayi ve havacılık sektörü şirketleriyle, savunma sanayinin de başkenti durumunda. Şehrimizdeki savunma sanayi kuruluşları, dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları listesine girmeyi başarıyor. Dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen 'DefenseNews Top 100'ün listesine Türkiye'den giren 5 şirketin merkezi Ankara'da bulunuyor. Böyle bir potansiyele sahip şehrimizde gerçekleştirilen bu organizasyonu, Türkiye'nin üretim kapasitesini ortaya koyarak, yeni işbirliği fırsatlarının kapılarını açması açısından çok önemli buluyorum."

Kaynak: AA

Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, ankara, Son Dakika

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