ATO Başkanı Baran, Bakan Varank'a yazdığı "dilek mektubuyla" Çubuk turşusu kurdu - Son Dakika
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ATO Başkanı Baran, Bakan Varank'a yazdığı "dilek mektubuyla" Çubuk turşusu kurdu

25.08.2022 12:28
ATO Başkanı Baran, Bakan Varank'a yazdığı "dilek mektubuyla" Çubuk turşusu kurdu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a yazdığı "dilek mektubunu" da içine koyarak Çubuk turşusu kurdu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a yazdığı "dilek mektubunu" da içine koyarak Çubuk turşu su kurdu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Baran, 8-11 Eylül'de yapılacak "15. Uluslararası Çubuk Kültür ve Turşu Festivali"nin tanıtım toplantısına katıldı.

Baran, Çubuk Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki toplantıda, Oda olarak coğrafi işaretli ürünlerin ekonomiye kazandırılması konusunda farkındalık oluşturmak üzere yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Baran, "Türkiye genelinde coğrafi işaret tescilli ürün sayımız 1186'ya yükseldi. Tescil alabilecek ürün sayımızın toplamı 2 bin 500'ü aşıyor. Ama asıl önemli olan bu ürünlere yurt dışında da tescil alabilmek. Avrupa Birliği'nde (AB) şu an 37 üründe tescil müracaatımız var. 8'inin tescilini aldık, diğerleriyle ilgili bekleme süresi devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş da festivalin Çubuk turşusunun tanıtımına, satışının ve üretiminin artmasına katkı sağladığını belirterek, bu yılki temanın "gastronomi" olarak belirlendiğini ifade etti.

Bakan Varank'a mektup

Baran, davetlilerle birlikte turşu kurdu. "Dilek turşusu" adı verilen turşular kurulurken, her bir katılımcı bir isme özel yazdığı mektubu, su geçirmez cam tüplere koyarak turşu kavanozların içine yerleştirdi.

Baran da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a yazdığı mektupla turşu küpünü kapattı.

Baran, mektubunda halihazırda AB'de coğrafi işaretli ürünlerin satış değerinin 80 milyar avroya ulaştığını belirterek şunları kaydetti:

"Ülkemizin gizli kalmış hazinelerinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik özendirici çalışmaların daha da etkin hale getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bakanlığınızın yetki alanına giren ürünlerin markalaşması konusunda vereceğiniz mesajların coğrafi işaretli ürünlerin dış pazarda yer almasına ivme kazandıracağı inancıyla bu dilek turşusunu zatıalinize sunuyor, Çubuk turşusu nezdinde tüm coğrafi işaretli ürünlerimizin hak ettiği değere kavuşmasını temenni ediyoruz."

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Kaynak: AA

Mustafa Varank, Gürsel Baran, Türkiye, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran, Bakan Varank'a yazdığı 'dilek mektubuyla' Çubuk turşusu kurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ATO Başkanı Baran, Bakan Varank'a yazdığı "dilek mektubuyla" Çubuk turşusu kurdu - Son Dakika
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