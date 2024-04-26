ATO, Ankara'dan 16 destinasyona direkt uçuş taleplerini THY'ye iletti - Son Dakika
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Ekonomi

ATO, Ankara'dan 16 destinasyona direkt uçuş taleplerini THY'ye iletti

ATO, Ankara\'dan 16 destinasyona direkt uçuş taleplerini THY\'ye iletti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'dan aktarmalı uçuş gerçekleştirilen Brüksel, Roma, Barselona, Zürih, Aşkabat ve Saraybosna'nın da aralarında bulunduğu 16 destinasyona direkt uçuş taleplerini Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'a ilettiklerini bildirdi. Baran, yurt dışına direkt uçuşların Ankara'nın gelişimi için önemine dikkat çekti ve THY'ye taleplerini ilettiklerini belirtti.

26.04.2024 12:44  Güncelleme: 12:50
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'dan aktarmalı uçuş gerçekleştirilen Brüksel, Roma, Barselona, Zürih, Aşkabat ve Saraybosna'nın da aralarında bulunduğu 16 destinasyona direkt uçuş taleplerini Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat'a ilettiklerini bildirdi.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre Baran, Oda'nın nisan ayı olağan meclis toplantısında konuştu.

Yönetime geldikleri günden bu yana yurt dışına direkt uçuşların artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ve konuyu yetkililere ilettiklerini belirten Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Kovid-19 salgını öncesinde bu konuda ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Yurt dışına direkt uçuşların Ankara'nın gelişimi için önemine dikkati çeken Baran, " İstanbul Havalimanı'ndan 120 ülke 280 destinasyona, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 51 ülke ve 154 destinasyona uçuş gerçekleştiriliyorken, Esenboğa'dan sadece 25 ülke 41 destinasyona uçulabiliyor. İstanbul Havalimanı'ndan haftalık yurt dışı uçuş sayısı 4 bin iken, Esenboğa Havalimanı'ndan sadece 160 uçuş gerçekleştirildiği görülüyor." bilgisini paylaştı.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Bolat'ı ziyaret ettiklerini anlatan Baran, şunları kaydetti:

"Ticaret ve yatırım ilişkileri gibi gerekçeler ile Ankara'dan aktarmalı uçulan Brüksel, Roma, Barselona, Zürih, Aşkabat ve Saraybosna'nın da aralarında bulunduğu 16 destinasyona direkt uçuş konulmasına ilişkin taleplerimizi Sayın Bolat'a ilettik. ATO olarak Ankara'mızın, ülkemizin gelişimi ve ilerlemesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi ATO, Ankara'dan 16 destinasyona direkt uçuş taleplerini THY'ye iletti - Son Dakika

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