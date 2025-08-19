Ankara, Türkiye\'nin Sosyoekonomik Başkenti

ASO Başkanı Seyit Ardıç, "Ankaramız, TÜİK ve ASO'nun raporlarında ortaya çıkan bulgularla yalnızca siyasi başkent değil; aynı zamanda ülkemizin bilim, teknoloji ve refah başkenti olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır." dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilk kez açıkladığı 'Sosyoekonomik Seviye 2023' raporunda Ankara'nın, Türkiye'nin en yüksek sosyoekonomik seviyesine sahip il olarak öne çıkmasını değerlendirdi. Başkan Ardıç, söz konusu sonuçların, ASO tarafından hazırlanan İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi (ASO-İLTEK) raporunda da Ankara'nın teknolojik gelişmişlikte ilk sırada yer almasıyla örtüştüğüne dikkat çekerek şunları söyledi:

"Ankara'mız, TÜİK ve ASO'nun raporlarında ortaya çıkan bulgularla yalnızca siyasi başkent değil; aynı zamanda ülkemizin bilim, teknoloji ve refah başkenti olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır."

"Ankara, İstanbul'u geride bıraktı"

Türkiye'nin yüksek sosyoekonomik seviyeye sahip illere göre Ankara'nın İstanbul'un önüne geçtiği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilk kez yayınladığı 'Sosyoekonomik Seviye 2023' verilerine göre Ankara, Türkiye'nin en yüksek sosyoekonomik seviyeye sahip ili olarak İstanbul'un önünde yer aldı. En üst seviye ve üst seviye hane halkı oranlarında Ankara ilk sırada yer alırken, toplamda aldığı 150 sosyoekonomik seviye skoru ile 148 puanlı İstanbul'u geride bıraktı. Yaşam kalitesi, eğitim düzeyi ve refah göstergeleri bakımından da dengeli bir gelişim sergileyen Ankara'nın Çankaya ilçesi ise, Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek ilçe olarak öne çıktı.

"Ankara, yaşam kalitesinde 1'inci sırada yer aldı"

ASO tarafından yayınlanan İllerin Teknolojik Gelişmişlik Endeksi (ASO-İLTEK) sonuçlarında da Ankara; araştırma ve yenilikçilik kapasitesi, yaşam kalitesi ve nitelikli iş gücü çekiciliği alt endekslerinde ülke genelinde 1'inci sırada yer almıştı. Ayrıca yüksek teknoloji ihracatının toplam ihracatı içindeki yüzde 12,1 payıyla Türkiye ortalamasını katlayan Ankara, diğer büyük sanayi illerinin oldukça üzerinde bir performans göstermişti. TÜİK'in Sosyoekonomik Seviye Skoru, daha önce ASO-İLTEK raporunda ortaya konulan Ankara'nın teknolojik liderliğini, sosyoekonomik seviye liderliği ile tamamladı.

"Ülkemizin küresel teknoloji yarışında öne çıkması için Ankara'nın güçlü liderliği vazgeçilmezdir"

Ankara'nın; yüksek teknolojiye dayalı ihracat kapasitesi, güçlü Ar-Ge ekosistemi ve nitelikli insan kaynağı ile Türkiye'nin küresel rekabet gücüne öncülük ettiğini vurgulayan Başkan Ardıç, şunları söyledi:

"TÜİK Ar-Ge harcamaları istatistikleri de bu öncülüğü teyit etmektedir. Ankara, Ar-Ge harcamalarında 1'inci sırada yer almıştır. Ankaramız Ar-Ge'ye yaptığı yatırımla sadece bugünün değil, yarının da kazananıdır. Ülkemizin küresel teknoloji yarışında öne çıkması için Ankara'nın güçlü liderliği vazgeçilmezdir. Deprem riskinin düşük olması da eklendiğinde Ankara, Anadolu'daki sanayi ve teknoloji koridorunun merkezinde yer almaktadır. Bu bağlamda, odamız tarafından geliştirilen ASO Teknoloji Üssü Projesi ve ASO Serbest Bölge Projesi, Ankara'nın bu üstünlüğüne yeni boyutlar kazandırmaktadır. ASO ve özveriyle çalışan sanayicilerimiz olarak; Ankara'nın bu liderliğini daha da ileri taşımak için yenilikçi ve yüksek katma değerli üretim kapasitesini geliştirmeye, teknoloji tabanlı girişimcileri desteklemeye, Ar-Ge yatırımlarını artırmaya ve sanayi-üniversite iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz."