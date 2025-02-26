Ekonomi

ATO Congresium'da bu yıl ikincisi düzenlenen Ankara Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı (Capital of Fashion-COF'25) başladı. Açılışa Ankara Büyükşehir Belediye (AAB) Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Başkent Ankara, bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Hazır Giyim ve Moda Fuarı'na (Capital of Fashion-COF'25) ev sahipliği yapıyor. ATO Congresium'da 28 Şubat'a kadar devam edecek olan fuarın açılışına katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Açılış sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Yavaş, ABB'nin Ramazan ayı etkinlikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında sektörü ilgilendiren bir müjde veren Yavaş, Akyurt'ta yapılması planlanan fuar alanı ile ilgili çalışmalarda belli bir yere gelindiğini belirtti. Şu andaki fuar alanına bir firmanın talip olduğunu dile getiren Yavaş, "Hem fuar alanını öncelikle bitirecek hem yanına beş yıldızlı otel, AVM ve showroom projeleri var. Bu şekilde teklifte bulundu. Henüz görüşüyoruz. Fuar şirketi olarak yan yana henüz gelemedik ama en azından neler yapılabileceği konusunda değerlendirmelerimiz devam ediyor. Burada 550 showroom var, 720 metrekarelik. Ama aynı zamanda bir kısmı konuta ayrılmış. Çok güzel bir proje oluyor. Orayı da tekstil kenti olarak değerlendirebilirsiniz. Tabii takdir sizin, ona bakmanızı isterim. Bir an evvel Ankara'ya kazandırırız ve inşallah buradan bütün dünyaya nice nice markalar çıkar" diye konuştu.

ABB tarafından kente kazandırılan teknoloji merkezlerinden de bahseden Yavaş, "Teknokentimiz var. Oradaki girişimcileri de sizlerin sektörünüzde inovasyonla ilgili buluşturmak suretiyle hem onların kendilerini geliştirmesi hem de tekstil sektörüne çok büyük faydaları olacağını düşünüyorum. Çünkü artık dünyada bütün iş insanları toplu olarak personel maliyetinin en ucuz olduğu yerlere doğal olarak gitmeye çalışıyorlar. Çok yoğun bir sektör olduğu için inşallah bu konuda da devletin, hükümetin de destekleri olursa bu sektörün mutlaka Türkiye'de yaşaması lazım. İnşallah bu konuda da gerekli tedbirler, gerekli indirimler ve teşvikler yapılır. Bu vesileyle ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum" açıklamasında bulundu.

"İnsanımızın Ramazan'ı huşu içerisinde geçirmesi için tedbirlerimizi aldık"

Yavaş, "İlk sahuru gençlerle yapacağız. 2 bin kadar genç topluyoruz. Ondan sonra ilk iftarı da CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve partililerimizle yapacağız. Bu arada farklı alanlarda Ramazan etkinliklerimiz olacak ve insanımızın Ramazan'ı huşu içerisinde geçirmesi için tedbirlerimizi aldık. Aynı zamanda da paket dağıtımlarımız, iftar yapılacak noktaları, hepsini hazırladık. İnşallah sorunsuz, mutlu bir şekilde geçireceğiz. Bu arada da en önemlisi, biz bütün destek alan ailelere 210 bin civarında, bu hafta içerisinde 2 bin 500 lira aile başı yatırıyoruz ki onlar da ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılasınlar diye. İnşallah herkesin eşit bir şekilde yararlandığı bir Ramazan olacak" ifadelerini kullandı.

"Tekstil ve hazır giyimde Ankara'mızın oldukça önemli bir potansiyeli var"

Fuara katılan Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç ise, "Ülkemiz ekonomisinin güçlü sektörlerinden olan tekstil ve hazır giyimde Ankara'mızın oldukça önemli bir potansiyeli var. Bu sektörde faaliyet gösteren firmalarımız oluşturdukları yüksek istihdamın yanı sıra üretim ve ihracatları ile sadece Ankara'mızın değil, ülkemizin ekonomisine de katma değer sağlıyorlar. Ankara Moda Fuarı'nın tüm paydaşlara büyük fırsatlar sunacağına inanıyorum. Firmamıza yeni ufuklar açacak bu fuar, sektör profesyonellerini de bir araya getirerek yeni iş birliklerinin kapısını açacaktır. İlki geçen yıl eylül ayında gerçekleşen fuarın geleneksel hale gelmesini ve uluslararası tanınırlığını artırmasını temenni ediyorum" dedi. - ANKARA