Ankara Üniversitesi Teknokent Yeşil Enerjiye Geçiş Yapıyor

Enerjisa Enerji'nin yeşil enerji ürünlerini tercih eden Ankara Üniversitesi Teknokent, net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yıllık yaklaşık 1200 ton karbon salımının önüne geçmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ilk yeşil teknokenti olarak çevreci dönüşüm çalışmalarını sürdüren Ankara Üniversitesi Teknokent, bu yıl toplam 2,6 gigavatlık tahmini elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacak.

Türkiye'nin sanayi gelişimine katkı sunmak amacıyla 2009'da kurulan ve 229 girişimci firmaya ev sahipliği yapan Ankara Üniversitesi Teknokent, Enerjisa Enerji ile yürüttüğü yeşil enerji dönüşümünü sürdürüyor.

Enerjisa Enerji, lider elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi olarak güçlü işbirlikleri kurarak kurumların ve Türkiye'nin karbon azaltım hedefini destekliyor. Şirket, net sıfır emisyon hedefleyen işletmelere yeşil enerji ürünleri ve danışmanlık hizmetleri sunuyor.

Yenilenebilir kaynaklardan elektrik tedarik eden şirketler, Enerjisa Enerji sayesinde karbon ayak izlerini azaltabiliyor ve çevresel taahhütlerini uluslararası standartlarla belgelendirebiliyor.

Robotik Otomasyon sistemiyle müşteriler, tercih ettikleri dönem ve kaynak tipine göre yeşil enerji sertifikalarını kolayca alabiliyor. Şirket, şeffaf raporlama süreçleriyle de çevresel taahhütlerin doğruluğunu destekliyor.

CDP, RE100 ve GRI gibi uluslararası raporlama platformlarında da destek sunan şirket, firmaların küresel rekabet gücünü artırmalarına yardımcı oluyor.

Geçen yılın sonu itibarıyla 30'dan fazla sektörde toplam 7 bin 277 gigavatsaatlik elektrik tüketimini yeşil enerjiye dönüştüren Enerjisa Enerji, ekonomik ve çevresel faydayı bir arada sunmayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, sürdürülebilir enerji dönüşümünü desteklediklerini belirterek, "Kurumsal müşterilerimizle işbirliği kurarken sürdürülebilirlik, düşük karbon, döngüsel ekonomi ve çevre dostu operasyonlarının geliştirilmesini önceliklendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Esertürk, tüketiciler ve kurumlar için elektriğin hangi kaynaktan üretildiğinin giderek artan ilgiyle takip edildiğini gözlemlediklerini aktararak, "Ankara Üniversitesi Teknokent ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, Türkiye'de tüm sektörlerde sürdürülebilir enerji dönüşümünü destekleme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi. Bizim için de ilk yeşil Teknokent ünvanını kazandırma anlamında da gurur verici bir yeşil dönüşüm hikayesi." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil Enerji ürünleriyle müşterilere karbon ayak izlerini azaltma ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma noktasında destek sunduklarını kaydeden Esertürk, bu projelerin, Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine katkıda bulunurken işletmelere de uluslararası sürdürülebilirlik raporlamalarında daha güçlü bir yer edinme, enerji giderlerini optimize etme ve rekabet avantajı sağlama fırsatı sunduğunu kaydetti.

Esertürk, söz konusu işi birliği hakkında, "Ankara Üniversitesi Teknokent ve Enerjisa Enerji arasındaki bu stratejik işbirliğinin uzun yıllar devam etmesi, Türkiye'nin çevreci ve yenilikçi teknoloji ekosisteminin güçlenmesine büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.