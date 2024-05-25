Ankara ve Denizli'deki Taşınmazlara İmar Planı Değişikliği Onaylandı - Son Dakika
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Ekonomi

Ankara ve Denizli'deki Taşınmazlara İmar Planı Değişikliği Onaylandı

Ankara ve Denizli\'deki Taşınmazlara İmar Planı Değişikliği Onaylandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Ankara ve Denizli'deki bazı taşınmazlara yönelik imar planı değişikliği kararlarına onay verildi. Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Ankara'nın Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesi'ndeki taşınmazlara ticaret-konut alanı, özel sosyal tesis alanı, rekreasyon alanı, trafo alanı ve yol kullanım kararları getirilmesine ilişkin imar planı değişikliği uygun bulundu. Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'ndeki taşınmaza ise ticaret-konut alanı, trafo alanı ve park kullanım kararları getirilmesine yönelik imar planı değişikliği onaylandı.

25.05.2024 08:53
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, Ankara ve Denizli'deki bazı taşınmazlara yönelik imar planı değişikliği kararlarına onay verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara'nın Çankaya ilçesi Karakusunlar Mahallesi'ndeki taşınmazlara yönelik "ticaret-konut alanı, özel sosyal tesis alanı, rekreasyon alanı, trafo alanı ve yol" kullanım kararları getirilmesine ilişkin imar planı değişikliği uygun bulundu.

Mülkiyeti özelleştirme kapsam ve programında bulunan Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Şemikler Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin de "ticaret-konut alanı, trafo alanı ve park" kullanım kararları getirilmesine yönelik imar planı değişikliği onaylandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ankara ve Denizli'deki Taşınmazlara İmar Planı Değişikliği Onaylandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara ve Denizli'deki Taşınmazlara İmar Planı Değişikliği Onaylandı - Son Dakika
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