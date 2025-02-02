Ankaralı Sanayicilerin Suriye Fırsatları

Ekonomi

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, Suriye'nin yeniden inşası ve normalleşme sürecinde Ankaralı sanayicilerin her sektörde rol alacak kapasiteye sahip olduğunu bildirdi.

Çamur, yazılı açıklamasında, başkentli sanayicilerin Suriye'de yapacakları çok fazla iş olduğunu ifade etti.

Suriye'nin normalleşme sürecinde Türkiye'nin aktif rol üstlendiğine dikkati çeken Çamur, "Başkent Ankara, inşaattan iş makinelerine, kimyevi maddelerden makineye, çelikten otomotive, gıdadan tekstile kadar hemen her sektörde Suriye'nin taleplerini karşılayacak kapasiteye sahip bir şehir." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'nin yeni dönemde, yeni bir hayatın başlayacağı bir ülke ve pazar olduğunu, buraya en yakın üretici noktasında ise Türkiye'nin bulunduğunu vurgulayan Çamur, şunları kaydetti:

"Savaş öncesi Suriye'nin yalnızca belli bölgelerine hizmet veren Türk firmalarının, yeni süreçte ülkenin her yerinde faaliyet gösterebilmesi ve yatırım fırsatlarını değerlendirmesi için iki ülke arasında sürdürülen temasların sonuçlanmasıyla Ankara'daki üreticilerin de hazır olması gerekir. Bu nedenle sanayi ve ticaretle ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın hiç zaman kaybetmeden bir Suriye koordinasyonu oluşturması kaçınılmazdır."