Ankara'nın ünlü AVM'si kapandı mı? Görüntüler sonrası açıklama var - Son Dakika
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Ankara'nın ünlü AVM'si kapandı mı? Görüntüler sonrası açıklama var

Ankara\'nın ünlü AVM\'si kapandı mı? Görüntüler sonrası açıklama var
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Ankara'nın kalbi Kızılay Meydanı'nda yer alan ve günlerdir sosyal medyada akıbeti hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan ünlü Kızılay AVM'nin durumu netleşti. AVM yönetimi, binada kapsamlı bir yenileme çalışması başlatıldığını ve kapılarını 2027 yılında yeniden açacağını duyurdu.

Ankara'nın en işlek noktası Kızılay Meydanı'nda bulunan Kızılay AVM'de yenileme çalışması başlatıldı.Bu kapsamda alınan önlemler ve sahada yapılan işlemler dikkat çekti. Alışveriş merkezi içerisinde hizmet veren tüm iş yerleri tamamen boşaltılırken, binanın dış cephesinde yer alan devasa marka tabelaları tek tek söküldü. İnşaat ve yenileme çalışmaları için AVM çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca, AVM'nin hemen önünde bulunan metro çıkışı da çalışmaların güvenliği kapsamında yaya trafiğine kapatıldı.

KIZILAY'DAN "2027" AÇIKLAMASI

Sosyal medyada yayılan söylentiler üzerine Kızılay cephesinden resmi bir açıklama geldi. Yapılan bilgilendirmede, binanın tamamen kapatılmadığı, günümüz ihtiyaçlarına uygun olarak kapsamlı bir yenileme sürecine girdiği bildirildi. Açıklamada, Kızılay AVM'nin yenilenmiş modern yüzüyle 2027 yılında yeniden Ankaralıların ziyaretine açılacağı vurgulandı.

Ankara'nın ünlü AVM'si kapandı mı? Görüntüler sonrası açıklama var

2011 YILINDA BU YANA HİZMET VERİYOR

Başkent meydanına adını veren alanın serüveni, yıllar içinde birçok değişime sahne oldu. Meydana ismini veren tarihi orijinal Kızılay binası 1979 yılında yıktırılmıştı. Yıllar süren inşaat ve bürokrasi krizlerinin ardından sorun çözülmüş ve yapı 2011 yılında AVM olarak hizmete açılmıştı. Uzun yıllar Başkentlilere hizmet veren bina, günümüzde kapsamlı yenileme ve modernizasyon çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatılırken, yenilenmiş mimarisiyle 2027 yılında tekrar kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Kızılay Meydanı, Kızılay, Ekonomi, Ankara, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ankara'nın ünlü AVM'si kapandı mı? Görüntüler sonrası açıklama var - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Başkentin göbeğinde ucube yapı. Yapımı yıllar sürdü yıkımı da çankaya oteli gibi bekler durur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Ankara'nın ünlü AVM'si kapandı mı? Görüntüler sonrası açıklama var - Son Dakika
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