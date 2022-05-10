Annesinden Elon Musk'a azar: Bu komik değil - Son Dakika

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Space -X ve Tesla CEO'su Elon Musk Ukrayna'ya uydu interneti sağlamasının ardından Moskova'dan tepki çekmişti. Musk, Rusya uzay ajansı Roscosmos'un başkanı tarafından tehdit edildiği iddialarının ardından "Ölürsem sizi tanımak güzeldi" mesajı paylaştı.

ANNESİ AZARLADI

Kısa süre önce satın aldığı platformda 91 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Musk'ın tweeti kısa süre içinde binlerce tekrar paylaşım, yorum ve beğeni aldı. Musk'ın diyetsiyen ve yazar annesi Maye Musk, oğlunun mesajını alıntıladı ve "kızgın yüz" emojisi ile beraber; "Bu komik değil" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEDİ

Bunun üzerine, Elon Musk, annesine cevap vererek, "Özür dilerim! Hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım" yazdı.