Annesinden Elon Musk'a azar: Bu komik değil - Son Dakika
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Annesinden Elon Musk'a azar: Bu komik değil

10.05.2022 12:15

Rusya tarafından gelen sert açıklamaların ardından, "Ölürsem sizi tanımak güzeldi" paylaşımını yapan Elon Musk'a annesinden azar geldi. Oğlunun mesajını alıntılayan ve "kızgın yüz" emojisi kullanan Maye Musk, "Bu komik değil" ifadelerini kullandı.

Space -X ve Tesla CEO'su Elon Musk Ukrayna'ya uydu interneti sağlamasının ardından Moskova'dan tepki çekmişti. Musk, Rusya uzay ajansı Roscosmos'un başkanı tarafından tehdit edildiği iddialarının ardından "Ölürsem sizi tanımak güzeldi" mesajı paylaştı.

ANNESİ AZARLADI

Kısa süre önce satın aldığı platformda 91 milyonun üzerinde takipçisi bulunan Musk'ın tweeti kısa süre içinde binlerce tekrar paylaşım, yorum ve beğeni aldı. Musk'ın diyetsiyen ve yazar annesi Maye Musk, oğlunun mesajını alıntıladı ve "kızgın yüz" emojisi ile beraber; "Bu komik değil" ifadelerini kullandı.

'Ölürsem sizi tanımak güzeldi' paylaşımı yapan Elon Musk, annesi tarafından azarlandı

ÖZÜR DİLEDİ

Bunun üzerine, Elon Musk, annesine cevap vererek, "Özür dilerim! Hayatta kalmak için elimden geleni yapacağım" yazdı.

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Son Dakika Ekonomi Annesinden Elon Musk'a azar: Bu komik değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesinden Elon Musk'a azar: Bu komik değil - Son Dakika
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