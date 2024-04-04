Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlere Güneş Enerjisi Okulu Projesi ile İstihdam İmkanı Sunuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin iş gücüne katılımlarını artırarak ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak ve yenilenebilir enerji sektöründe istihdam imkanı sunmak için Güneş Enerjisi Okulu Projesi'ni gençlerle tanıştırdı. Gençlere ücretsiz eğitim ve harcırah imkanı sağlayan projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
"Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu Hibe Programı (NEET PRO)" kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yürütücüsü olduğu 'Güneş Enerjisi Okulu' projesinin katılımcı gençlerine bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yılın 300 günü güneşli olan Antalya'da oldukça yaygınlaşmakta olan GES'lerin kurulumu, bakımı ve onarımı konusunda teknik personele duyulan ihtiyaçtan doğan 'Güneş Enerjisi Okulu' projesi; kamu ve özel sektör işbirliğinde güneş panelleri üreten ve kuran firmalara ara eleman sağlamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.
"Gençlere ücretsiz eğitim ve harcırah"
Antalya Büyükşehir Belediyesi İŞKUR koordinasyonunda yürütülen projeyle 'Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulumu, Bakımı ve Onarımı Kursu' ile 15-29 yaş aralığında gençlerin yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleniyor. 60 gün sürecek eğitim boyunca gençler, eğitime katıldıkları her gün için günlük 10 euro harcırah alacak. Eğitimi tamamlayanlar ise yüksek iş potansiyeline sahip güneş enerjisi sektöründe istihdam imkanı bulacak. Güneş panelleri kurulum, bakım ve onarım eğitimleri verilecek katılımcı gençlere, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde proje bilgilendirme toplantısı yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri ve Proje Şube Müdürü Güliz Yaman tarafından katılımcı adaylara proje tanıtımı yapıldı ve proje süreci hakkında bilgi verildi. Uygun şartları taşıyan katılımcılarla sözleşme imzalandı.
Teorik ve uygulamalı eğitimler
Proje ortağı Çanakkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi üzerinden 15 Nisan'da online teorik eğitimlere başlayacak. Teorik eğitimler tamamlandıktan sonra uygulamalı eğitimler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulacak eğitim alanında verilecek. Eğitim sonunda üniversite onaylı sertifikalarını alacak olan gençler; kamu binaları, sosyal kurumlar, çiftlikler, özel konutlar vb. üzerinde güneş panelleri kurulması ve bakımı konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlarda işe girme imkanı bulacak. - ANTALYA
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde içme suyu iletimini güçlendirmek için planlanan ve maliyeti 35 milyon TL olan 35 sondaj kuyusu açılacağını bildirdi. Büyükkılıç, altyapı hizmetlerini eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını ve kaliteli içme suyu temini için yeni kaynak arayışlarının devam ettiğini belirtti. Sondaj kuyuları için ihalenin gerçekleştirildiğini söyleyen Büyükkılıç, çalışmalara en kısa zamanda başlanacağını ifade etti.
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) üyesi firmalar, yılın ilk 3 aylık döneminde 2,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, küresel ve bölgesel çalkantılara rağmen sürdürülebilir ihracata öncelik verildiğini belirtti. Gaziantep, mart ayında 850,4 milyon dolarlık ihracatla en çok dış satımı gerçekleştiren il oldu. Gaziantep'in 3 aylık ihracatı ise yüzde 15'e yakın artış gösterdi.
Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, Karaahmetli Mahallesi'nde üreticilerle polen hasadına katıldı. Bu yıl polen hasadının verimli geçeceğine inanılıyor ve geçen yıla göre hasadın artması bekleniyor. Polenin sağlık açısından faydalı olduğu ve talep gördüğü belirtiliyor. Polenin kilogramı bin liradan satılıyor.
Gaziantep, mart ayında gerçekleştirdiği 850 milyon 405 bin dolarlık ihracatla birlikte yılın ilk çeyreğini 2,5 milyar dolarlık ihracatla kapattı. Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, ihracatın artışını değerlendirerek, pazar ve ürün çeşitliliğinin Gaziantep'i daha dirençli kıldığını belirtti. Yıldırım, seçimsiz dönemde ana odak noktasının ekonomi ve ihracat olması gerektiğini vurguladı.
Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesi kuruyemiş ve şekerleme satan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde hijyen, son kullanma tarihi ve fiyat kontrolleri yapıldı. Halkın sağlığını korumak ve adil ticaret ortamını sağlamak amacıyla yapılan denetimler, tüketici koruma kanunu ve yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirildi. Denetimlerin devam edeceği belirtilirken, vatandaşlar olumsuzlukları iletmek için İletişim Merkezi'ni kullanabilecekler.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ve JICA iş birliğiyle Türkiye Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşetmelerin Canlanması Destek Programı kapsamında KOSGEB eliyle bugüne kadar 11 ilde 51 bin 927 işletmeye 16,7 milyar lira destek verildiğini açıkladı. Depremden etkilenen işletmelerin yeniden ayağa kalkması için devam eden desteklerin süreceğini belirten Bakan Kacır, KOSGEB'in uluslararası fonlardan sağladığı desteklerin işletmelerin yeniden inşa süreçlerine umut olduğunu vurguladı.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) işçileriyle iftar yaptı. Yavuz, KARDEMİR'in emek, alın teri ve azimle bütünleşmiş bir aile olduğunu belirtti. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Demir ise fabrikanın varlığının asıl unsurunun çalışanları olduğunu vurguladı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, su yetersizliğini ortadan kaldırmak ve su iletimini güçlendirmek için 35 adet sondaj kuyusu açmayı planlıyor. Toplam maliyeti 35 milyon TL olan bu projenin amacı, yaz aylarında artan nüfusa bağlı olarak içme suyu talebini karşılamak.
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