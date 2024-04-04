Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlere Güneş Enerjisi Okulu Projesi ile İstihdam İmkanı Sunuyor

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin iş gücüne katılımlarını artırarak ekonomik bağımsızlıklarını sağlamak ve yenilenebilir enerji sektöründe istihdam imkanı sunmak için Güneş Enerjisi Okulu Projesi'ni gençlerle tanıştırdı. Gençlere ücretsiz eğitim ve harcırah imkanı sağlayan projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

"Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu Hibe Programı (NEET PRO)" kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin yürütücüsü olduğu 'Güneş Enerjisi Okulu' projesinin katılımcı gençlerine bilgilendirme toplantısı yapıldı. Yılın 300 günü güneşli olan Antalya'da oldukça yaygınlaşmakta olan GES'lerin kurulumu, bakımı ve onarımı konusunda teknik personele duyulan ihtiyaçtan doğan 'Güneş Enerjisi Okulu' projesi; kamu ve özel sektör işbirliğinde güneş panelleri üreten ve kuran firmalara ara eleman sağlamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmeyi amaçlıyor.

"Gençlere ücretsiz eğitim ve harcırah"

Antalya Büyükşehir Belediyesi İŞKUR koordinasyonunda yürütülen projeyle 'Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulumu, Bakımı ve Onarımı Kursu' ile 15-29 yaş aralığında gençlerin yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleniyor. 60 gün sürecek eğitim boyunca gençler, eğitime katıldıkları her gün için günlük 10 euro harcırah alacak. Eğitimi tamamlayanlar ise yüksek iş potansiyeline sahip güneş enerjisi sektöründe istihdam imkanı bulacak. Güneş panelleri kurulum, bakım ve onarım eğitimleri verilecek katılımcı gençlere, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde proje bilgilendirme toplantısı yapıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri ve Proje Şube Müdürü Güliz Yaman tarafından katılımcı adaylara proje tanıtımı yapıldı ve proje süreci hakkında bilgi verildi. Uygun şartları taşıyan katılımcılarla sözleşme imzalandı.

Teorik ve uygulamalı eğitimler

Proje ortağı Çanakkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi üzerinden 15 Nisan'da online teorik eğitimlere başlayacak. Teorik eğitimler tamamlandıktan sonra uygulamalı eğitimler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kurulacak eğitim alanında verilecek. Eğitim sonunda üniversite onaylı sertifikalarını alacak olan gençler; kamu binaları, sosyal kurumlar, çiftlikler, özel konutlar vb. üzerinde güneş panelleri kurulması ve bakımı konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlarda işe girme imkanı bulacak. - ANTALYA