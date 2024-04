Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvancılık İçin Hibrit Mısır Tohumu Dağıtımına Başladı

Ekonomi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya'da hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bölgelerde, üreticilerin girdi ve yem maliyetlerini azaltmak amacıyla yüksek verimli silajlık mısır tohumu hibe desteğine başladı.

Yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda tarım ve hayvancılığa hibe desteklerini artırarak sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yanında olmaya devam ediyor. Yem desteklerinin yanında çiftçilik ve hayvancılığın bir arada yapılabileceği bölgelere tohum hibesi sunan Büyükşehir Belediyesi, verimliliği yüksek silajlık hibrit mısır tohumu dağıtımlarına üç ilçede başladı. Hayvanların kaliteli kaba yem ihtiyaçlarını karşılayarak et ve süt üretim miktarını ve kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Aksu, Serik ve Elmalı'da toplam 2 bin 650 dekar alanda dikilmesi için talepte bulunan 202 çiftçiye 5 ton hibrit tohum dağıtıldı. Girdi maliyetlerini azaltarak üretim yapmaya başlayacak çiftçiler, desteklerden son derece memnun.

Yeniden üretim yapmaya karar verdi

Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde tarım ve hayvancılıkla geçimini sürdüren Süleyman Küçük, çiftçilerin üretim yapamayacak durumda olduğunu, hibe desteklerinin çiftçilere adeta can suyu olduğunu söyledi. Küçük, artan maliyetlerin büyük bir yük getirdiğini ifade ederek, "Her geçen yıl tarım ve hayvancılık giderek zorlaşıyor. Yem ve yem tohumu hibeleri olsun bizlere hayati bir destek oldu. Bu yıl nasıl ekim yapacağımızı kara kara düşünüyordum. Komşularım Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri var dedi. Hemen talepte bulundum bugün de tohumlarımı teslim aldım. Bu destekler bize yeniden üretim yapmamız için vesile oldu. İlk defa böyle destekler alıyoruz. Böyle bir çalışmayı her belediyenin yapması gerektiğini düşünüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek Başkanımıza yanımızda olduğu için destekleri için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Verimi yüksek çeşit"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görevli Ziraat Mühendisi Hatice Parlak, dağıtımı gerçekleştirilen tohumların Tarım Kredi Kooperatiflerinden tescilli verimi son derece yüksek silajlık bir çeşit olduğunu belirterek, "Dekarda ortalama sekiz ile on ton arasından bir verimliliği olan tohumlar aynı zamanda hastalıklara dayanıklı bir tür. Dağıtım yapılacak bölgeler verimlilik olarak en iyi sonuçların alınabileceği bölgelerden seçildi" dedi.

Elmalı Yuva Mahallesi'nin başlıca geçim kaynağının hayvancılık olduğunu ve aile işletmelerinin süt üreticiliği üzerine olduğunu söyleyen Yuva Muhtarı Hüseyin Demir ise, "Hayvancılığın yanı sıra tarım arazilerimiz hayvan yem bitkisi yetiştiriciliğine elverişlidir. Günümüzde maliyetlerin artması süt üreticilerimizi zorlamaktadır. Üreticilerimizin devamlılığını sürdürebilmesi için bu tür destekler çok önemli" diye konuştu. - ANTALYA