Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Meslek Odaları ve Gastronomi Derneği Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu ve Akdeniz Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı. "Ben, sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız" anlayışıyla 5 yıl boyunca Antalya'yı ortak akılla yönettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Antalya'yı birlikte yönetmeye devam edeceğiz" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu arasında ortak hizmet projesi ve işbirliği protokolü imzalandı. Protokolü Antalya Büyükşehir Belediyesi adına Başkan Muhittin Böcek imzalarken, Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu adına Sacittin Hancıoğlu imza attı.
"Çevre konusunda eğitimler yapılacak"
Protokolle, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Çevre Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Fizik Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası ile Antalya'da yapılan ve yapılması planlanan projelere ilişkin ortak akılla hareket edilmesi, iklim değişikliği ve değişkenliği ile ekoloji konusunda kamuoyunun eğitimi ve bilgilendirilmesi, doğal varlıkların, insan sağlığının, yeşil alanların korunması, geliştirilmesi, mümkün olanlarının yenilerinin tesis edilmesini sağlamak için faaliyette bulunulması, sürdürülebilir yaşam ve döngüsel ekonominin gerçekleştirilmesi yolu ile ekosistemlerin ve yaşamın korunmasını sağlamak ve doğaya değer verilmesi, doğanın öneminin artırılması ve benzeri amaçlarla Antalya Meslek Odaları Eşgüdüm Kurulu amaçlarıyla örtüşen konularda iş birliği içerisinde çalışmalar yapılması imza altına alındı.
"Meslek odalarına yer tahsisi"
Protokol kapsamında meslek odaları ile projeler üretmek, üretileni desteklemek ve uygulamaların gerçekleştirilmesini temin etmek amacıyla Kepez Fabrikalar Mahallesi'nde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait taşınmaz, 3 yıl süreyle bedelsiz olarak ilgili meslek odalarının kullanımına verildi. "Bu bir başlangıç" diyen Başkan Böcek, "5 yıllık görev süremiz boyunca Antalya'mızı meslek odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ile ortak akılla yönettik. Bundan sonraki yeni dönemimizde de inşallah sizlerle çok daha yoğun çalışmalar yapacağız. Gazipaşa'dan Kaş'a kadar 19 ilçemizde de birlikte alacağımız kararlar ile Antalya'mıza daha güzel hizmetler sunacağız" dedi.
Gastronomi derneği ile iş birliği
Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Derneği arasında ise iş birliği beyannamesi imzalandı. Başkan Muhittin Böcek ve Dernek Başkanı Bilal Yüreğir'in imzası ile düzenlenen olan iş birliği beyannamesi kapsamında her yıl 27 ülkeden 2 binden fazla yarışmacı, 30 binden fazla ziyaretçi ile düzenlenen ve bu yıl 5. kez kapılarını açacak olan Türkiye'nin en büyük ve prestijli yemek yarışma organizasyonu "Uluslararası Gastronomi ve Miksoloji Yıldızları Buluşması" Cam Piramit'te Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Kasım ayı içerisinde yapılacak. Başkan Muhittin Böcek, Antalya'nın önemli bir gastronomi şehri olduğunu belirterek, Antalya'nın yemek kültürünü dünyaya tanıtma konusunda kararlı olduklarını ve yapılan bu iş birliğinin de bu konuda önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirtti. - ANTALYA
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