Antalya COP31'e Hazırlanıyor: 9-20 Kasım'da Dev Zirve - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya COP31'e Hazırlanıyor: 9-20 Kasım'da Dev Zirve

Antalya COP31\'e Hazırlanıyor: 9-20 Kasım\'da Dev Zirve
10.07.2026 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı için 2016'da EXPO'nun inşa edildiği alanda altyapı ve dönüşüm çalışmaları yapılıyor - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Öntaş: - "Antalya büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma noktasında tecrübeli. Daha önce G20 Liderler Zirvesi'ni, Antalya Diplomasi Forumlarını başarıyla tamamladı. COP31'i de başarıyla yapacağımıza inanıyorum"

Turizm kenti Antalya, çok sayıda devlet liderinin ağırlanacağı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) hazırlanıyor.

Taraf ülkelerin her yıl bir araya geldiği, küresel iklim politikalarının değerlendirildiği ve ortak kararların alındığı İklim Zirvesi'nin 31'inci toplantısı, 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Aynı zamanda Türkiye'nin COP31 Başkanlığında yürütülecek zirve kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Antalya Valiliği koordinasyonunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde COP31 Ofisi kuruldu.

COP31 Ofisi tarafından, güvenlik, ulaşım, sağlık, konaklama ve lojistik başta olmak üzere, farklı kurumlarla hummalı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Aksu ilçesindeki EXPO 2016'nın yapıldığı alanda, COP31 için hazırlıklar titizlikle yürütülüyor. Devlet liderlerinin yer alacağı "Mavi Bölge" ile vatandaşın ve sivil toplum kuruluşlarının yer alacağı "Yeşil Bölge" olmak üzere iki ana bölümden oluşacak alanda kapalı, açık ve VIP otoparkları, heliport alanı, yeni üst geçit, ana giriş ve protokol giriş alanları, Cumhurbaşkanlığı ofisi, ikili görüşme odaları, Birleşmiş Milletler Ofisi, toplantı salonları, fuaye alanları, genel kurul salonları, etkinlik alanları, yeme-içme, medya ve bilgisayar merkezi başta olmak üzere farklı bölümler yer alacak.

Zirve döneminde, alana çok sayıda ülkeden devlet liderlerinin, uzmanların, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra günlük 100 bin ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor.

"Antalya büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma noktasında tecrübeli"

Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Öntaş, AA muhabirine, COP31'in 196 ülkenin bir araya gelip her yıl iklimle ilgili karar aldığı önemli bir toplantı olduğunu söyledi.

COP31'in hem Antalya'da yapılmasının hem de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un COP31 Başkanı olarak süreci yönetecek olmasının önemli olduğunu anlatan Öntaş, ekiplerin iş makineleri yardımıyla alanda yoğun çalışma içinde olduğunu vurguladı.

Çalışmaların kasım ayına kadar tamamlanacağını ifade eden Öntaş, "Sadece bu alandaki çalışmalarla kalmıyoruz. COP31'in yapılacağı alan, oteller bölgesine ve havalimanına çok yakın. Oteller bölgesindeki 35 kilometrelik yolun asfalt çalışmaları, TOKİ tarafından tamamlandı. COP31 alanına tramvayın olduğu yerden yayaların geçebileceği mevcut üst geçidin çok yakınına yeni bir üst geçit yapılarak oradaki yaya trafiğini rahatlatmaya çalışacağız." diye konuştu.

Öntaş, COP31'de ilklerin de olacağını belirterek dünya mutfağının yanı sıra Gaziantep, Konya, Adana başta olmak üzere, Türkiye'nin farklı yörelerinin lezzetlerinin konuklara ikram edileceğini bildirdi.

Zirvenin yapılacağı alana misafirlerin elektrikli araçlarla taşınacağına işaret eden Öntaş, şunları kaydetti:

"Antalya büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma noktasında tecrübeli. Daha önce G20 Liderler Zirvesi'ni, Antalya Diplomasi Forumlarını başarıyla tamamladı. COP31'i de başarıyla yapacağımıza inanıyorum. İklim değişikliği özellikle Antalya'mız için bütün dünya için çok önemli. İklim değişikliğinden sonra özellikle kuraklık, yangın, sel, hortum gibi felaketler dünyayı etkiliyor. Bunlarla ilgili COP31'de yeni kararlar alınıp uygulanacaktır. Bunun da sürdürülebilir olarak Antalya'mıza kalıcı etkileri olacak."

Öntaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Sıfır Atık" çalışmalarının dünyaya örnek olduğunu vurgulayarak sıfır atığın Türkiye'nin sahiplendiği bir konu olduğuna dikkati çekti.

Kaynak: AA

G20 Liderler Zirvesi, İklim Değişikliği, İsmail Öntaş, Etkinlik, Antalya, Ekonomi, Turizm, COP31, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya COP31'e Hazırlanıyor: 9-20 Kasım'da Dev Zirve - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Almanya’da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza Almanya'da Türk kondüktörü öldürmüştü: Yunan sanığa ödül gibi ceza!
Turizm merkezinde facia Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber Turizm merkezinde facia! Şişme bot rıhtıma çarparak patladı: 20 yaşındaki gençten acı haber
Hürmüz Boğazı’nda 6 bin denizci mahsur Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı
Polise küfredip tehditler savurdu: Ben bir kraliçeyim Polise küfredip tehditler savurdu: Ben bir kraliçeyim
Bonnie Tyler 75 yaşında vefat etti Bonnie Tyler 75 yaşında vefat etti
Erdoğan’ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık fena karıştı Erdoğan'ın hediyesini ülkesine gidince açtı, ortalık fena karıştı
Buşehr’de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor Buşehr'de Patlamalar: ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay “Müttefikler Ankara’da“ programına katıldı TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay "Müttefikler Ankara'da" programına katıldı
Eşini 15 parçaya ayıran kadının “Nasıl kestin“ yanıtı salonu buz kestirdi Eşini 15 parçaya ayıran kadının "Nasıl kestin" yanıtı salonu buz kestirdi

11:18
Mason Greenwood’da mutlu son Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi
11:09
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:07
Yatacak yerimiz yok İstanbul’da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90’ı aştı
Yatacak yerimiz yok! İstanbul'da mezarlıkların doluluk oranı yüzde 90'ı aştı
10:35
Erdoğan’ın hediyesini bir hayli sevdi Başbakan’dan bir olay paylaşım daha
Erdoğan'ın hediyesini bir hayli sevdi! Başbakan'dan bir olay paylaşım daha
10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor Bebeğin cinsiyeti de belli
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti de belli
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:43
Japon Bakan’dan zirve sonrası İstanbul’da balık ekmek keyfi
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi
09:40
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi Rutte’den kaçamak yanıt
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi? Rutte'den kaçamak yanıt
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
07:50
Erdoğan “Kökünü kazıyacağız“ demişti 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
Erdoğan "Kökünü kazıyacağız" demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 11:49:40. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya COP31'e Hazırlanıyor: 9-20 Kasım'da Dev Zirve - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.