Antalya'da 2022 yılı turist sayısı 4 milyonu aştı - Son Dakika
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Antalya'da 2022 yılı turist sayısı 4 milyonu aştı

27.06.2022 15:38
Antalya'da 2022 yılı turist sayısı 4 milyonu aştı

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan son verilere göre, 1 Ocak-26 Haziran arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 4 milyonu aştı.

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan son verilere göre, 1 Ocak-26 Haziran arası şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 4 milyonu aştı. Rus ve Avrupalı turistlerin tatil tercihleri arasında ilk sırada yer alan Antalya'ya, günlük ortalama 70 bin yabancı turist hava yoluyla geliyor.

428 beş yıldız otel, 680 bin yatak kapasitesi ve kaliteli hizmet anlayışıyla turizm sektöründe dünyaca önemli bir marka olan Antalya'da turizm verileri yüzleri güldürmeye devam ediyor. Pandemi sürecinin ardından turizmde görkemli günlerine geri dönen Antalya, turistlerin tatil tercihleri arasında ilk sırada yer alıyor. Denizi, kumu, güneşi, tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, gastronomisi ve kültürel zenginliği Antalya'yı dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden birisi yapıyor. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre 1 Ocak-26 Haziran arasında hava yoluyla şehre gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 193 artış kaydederek, 4 milyon 11 bin 508'e ulaştı.

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Korona virüs salgınının etkisiyle 2021 yılını 9 milyon turistle kapatan Antalya'da 2022 yılının turizm verileri bir önceki yılın verilerine göre çok büyük artış gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığının uyguladığı güvenli tatil sertifikasyonu, turizm sektörünün sunduğu güvenli ve kaliteli hizmet ve ziyaretçilerin olumlu geri dönüşleri bu artıştaki en büyük etken oldu. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde toplamda 1 milyon 368 bin 630 yabancı misafir gelirken, bu yıl sadece 1-26 Haziran arasındaki yolcu sayısı 1 milyon 596 bin 201'e ulaşarak geçen yılın toplamının da üstüne çıktı.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Antalya, turist, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da 2022 yılı turist sayısı 4 milyonu aştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 2022 yılı turist sayısı 4 milyonu aştı - Son Dakika
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