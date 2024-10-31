Antalya'da Bina Teknolojileri İçin Build4U Fuarı Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Antalya'da Bina Teknolojileri İçin Build4U Fuarı Düzenlenecek

Antalya\'da Bina Teknolojileri İçin Build4U Fuarı Düzenlenecek

4-6 Aralık 2025 tarihlerinde ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek Build4U Fuarı'nın lansmanı yapıldı. Fuar, bina teknolojileri ve malzemeleri endüstrisinin devlerini bir araya getirecek.

31.10.2024 17:33  Güncelleme: 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya, Türkiye bina teknolojileri ve malzemeleri endüstrisinin en büyük buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 4-6 Aralık 2025 tarihlerinde ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Build4U Fuarı'nın lansmanı gerçekleştirildi.

Bina teknolojileri ve malzemeleri endüstrisinin devleri 4-6 Aralık 2025 tarihlerinde ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Build4U Fuarı kapsamında Antalya'da buluşacak. Fuarın lansmanı ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantı ile gerçekleştirildi. Bina teknolojileri ve malzemeleri endüstrisini uçtan uca kapsayan Türkiye'nin tek fuarı olma özelliğini taşıyan Build4U, endüstrinin tüm alanlarına projeksiyon tutacak. Lansmana Hannover Messe Sodeks Yönetim Kurulu Başkanı Annika Klar ile ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, sektörün çatı meslek kuruluşları ve katılımcı firma yetkilileri katıldı.

"Antalya'nın dünya liginde yükselen yıldızı daha da parıldayacak"

Lansmanda konuşan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Hannover Messe Sodeks Fuarcılık AŞ iş birliğinde Antalya'ya ve Türkiye'ye bir ilki kazandırmanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek, "Build4U sadece bina teknolojileri ve malzemeleri endüstrisine yeni bir açılım getirmeyecek; aynı zamanda Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı her geçen gün artırarak, Antalya'nın bu konumunu daha da yukarılara taşıyacak. Antalya'nın dünya liginde giderek yükselen yıldızı fuarımız aracılığıyla daha da parıldayacak. Böylesi önemli bir misyon üstlenen fuarımızın paydaşlarından biri olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

10 bin metrekare alanda düzenlenecek

Hannover Messe Sodeks Yönetim Kurulu Başkanı Annika Klar ise Build4U Fuarı'nın Türkiye'nin tek fuarı olarak endüstrinin tüm alanlarına projeksiyon tutacağını açıkladı. Fuarın Avrupa, BDT ülkeleri ve MENA Bölgesi'nden gayrimenkul geliştiricilerini, mimarları, mühendisleri Akdeniz'de buluşturacağına vurgulayan Annika Klar, "3 salonda, 10 bin metrekarelik oldukça geniş bir alanda düzenlenecek Build4U Fuarı, 'Building the Future For You' sloganıyla bina teknolojileri ve malzemeleri alanındaki en yenilikçi ürünleri, çözümleri ve teknolojileri bir araya getirecek. Fuarımız, sektör profesyonelleri için yenilikçi fikirler, iş birlikleri ve yeni ticaret bağlantıları kurma fırsatları sunarak bina teknolojileri endüstrisinin geleceğine yön verecek" şeklinde konuştu.

Antalya Akıllı Kentler Projesi sunumu yapıldı

Lansman sonunda Yurt dışı Satış ve Yeni Projelerin Entegrasyonu Yöneticisi Alemdar Sönmez ve Yurt dışı Satış ve Yeni Projelerin Entegrasyonu Direktörü Demet Çataklı Avcu fuarın detaylarını paylaşırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz ve Sampaş Holding AŞ Genel Koordinatörü Dr. M. Serdar Yümlü, Akıllı Kentler ve Akıllı Binalar (MAtchUP) kapsamında Antalya Akıllı Kentler Projesi'ne ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, Ekonomi, Aralık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Bina Teknolojileri İçin Build4U Fuarı Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
10:07 Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi Mansur Yavaş, Ahmet Özer hakkında sessizliğini bozdu: Neden bu tarihe kadar beklendi?
10:05 Panathinaikos’un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim’i sabote ettiler Panathinaikos'un son hamlesi Yunan basınını küplere bindirdi: Fatih Terim'i sabote ettiler
09:57 Yapay zekaya KDV geliyor Yapay zekaya KDV geliyor
09:46 Bakanlık, Esenyurt’a kayyum atanan Can Aksoy’u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş Bakanlık, Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy'u kaymakamlıktan vali yardımcılığına getirmiş
09:37 İngiltere’de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı İngiltere'de sarhoş sürücü başbakanın kır evinin bahçe kapısına çarptı
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 01:22:36. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Bina Teknolojileri İçin Build4U Fuarı Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.