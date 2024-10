Antalya\'da Bina Teknolojileri İçin Build4U Fuarı Düzenlenecek

Ekonomi

Antalya, Türkiye bina teknolojileri ve malzemeleri endüstrisinin en büyük buluşmalarından birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 4-6 Aralık 2025 tarihlerinde ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Build4U Fuarı'nın lansmanı gerçekleştirildi.

Bina teknolojileri ve malzemeleri endüstrisinin devleri 4-6 Aralık 2025 tarihlerinde ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Build4U Fuarı kapsamında Antalya'da buluşacak. Fuarın lansmanı ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantı ile gerçekleştirildi. Bina teknolojileri ve malzemeleri endüstrisini uçtan uca kapsayan Türkiye'nin tek fuarı olma özelliğini taşıyan Build4U, endüstrinin tüm alanlarına projeksiyon tutacak. Lansmana Hannover Messe Sodeks Yönetim Kurulu Başkanı Annika Klar ile ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, sektörün çatı meslek kuruluşları ve katılımcı firma yetkilileri katıldı.

"Antalya'nın dünya liginde yükselen yıldızı daha da parıldayacak"

Lansmanda konuşan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Hannover Messe Sodeks Fuarcılık AŞ iş birliğinde Antalya'ya ve Türkiye'ye bir ilki kazandırmanın mutluluğu içinde olduklarını belirterek, "Build4U sadece bina teknolojileri ve malzemeleri endüstrisine yeni bir açılım getirmeyecek; aynı zamanda Türkiye ekonomisine sağladığı katkıyı her geçen gün artırarak, Antalya'nın bu konumunu daha da yukarılara taşıyacak. Antalya'nın dünya liginde giderek yükselen yıldızı fuarımız aracılığıyla daha da parıldayacak. Böylesi önemli bir misyon üstlenen fuarımızın paydaşlarından biri olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

10 bin metrekare alanda düzenlenecek

Hannover Messe Sodeks Yönetim Kurulu Başkanı Annika Klar ise Build4U Fuarı'nın Türkiye'nin tek fuarı olarak endüstrinin tüm alanlarına projeksiyon tutacağını açıkladı. Fuarın Avrupa, BDT ülkeleri ve MENA Bölgesi'nden gayrimenkul geliştiricilerini, mimarları, mühendisleri Akdeniz'de buluşturacağına vurgulayan Annika Klar, "3 salonda, 10 bin metrekarelik oldukça geniş bir alanda düzenlenecek Build4U Fuarı, 'Building the Future For You' sloganıyla bina teknolojileri ve malzemeleri alanındaki en yenilikçi ürünleri, çözümleri ve teknolojileri bir araya getirecek. Fuarımız, sektör profesyonelleri için yenilikçi fikirler, iş birlikleri ve yeni ticaret bağlantıları kurma fırsatları sunarak bina teknolojileri endüstrisinin geleceğine yön verecek" şeklinde konuştu.

Antalya Akıllı Kentler Projesi sunumu yapıldı

Lansman sonunda Yurt dışı Satış ve Yeni Projelerin Entegrasyonu Yöneticisi Alemdar Sönmez ve Yurt dışı Satış ve Yeni Projelerin Entegrasyonu Direktörü Demet Çataklı Avcu fuarın detaylarını paylaşırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz ve Sampaş Holding AŞ Genel Koordinatörü Dr. M. Serdar Yümlü, Akıllı Kentler ve Akıllı Binalar (MAtchUP) kapsamında Antalya Akıllı Kentler Projesi'ne ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. - ANTALYA