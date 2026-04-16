Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Erkenci Karpuz Hasadı Başladı

16.04.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serik ilçesinde erkenci karpuzun kilosu 40 TL'den satılmaya başlandı, üretim 1,5 ton.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde serada yetiştirilen erkenci karpuz, sebze halinde kilosu 40 TL'den alıcı buldu.

Serik'te aralık ayında serada dikimi gerçekleştirilen erkenci karpuz hasadı başladı. Burmahancı Mahallesi'nde üretici Osman Çetin'in hasadını yaptığı ilk mahsuller toptancı halinde kilosu 40 TL'den alıcı buldu. Osman Çetin, "1 dönümlük kapalı seramızda 25 Aralık 2025 tarihinde ekimini gerçekleştirdik. Yaklaşık 4 ayın sonunda çocuk gibi baktığımız karpuzlarımız olgunlaştı ve dün kısmet oldu ilk hasadımızı gerçekleştirdik. Bugün Serik Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne getirip satışa sunduk. Toplam 1,5 ton hasadımız oldu. Karpuzlarımızın ortalama ağırlığı 10 ile 20 kilo arasında. 40 TL'den toptan satışını gerçekleştirdik. Allah bereket versin" dedi.

Komisyoncu Hasan Tosun, "İlçemizde mevsimin ilk erkenci karpuzunu üreticimiz Osman Çetin'den 40 TL'den satın aldık. İnşallah fiyatlar daha iyi olur. Üreticimiz daha çok kazanır. İran'dan ülkemize karpuz gelmezse üreticilerimiz daha iyi kazanır" diye konuştu.

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 12:20:27. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.