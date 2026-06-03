Antalya'da Erkenci Kiraz Hasadı Başladı - Son Dakika
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Antalya'da Erkenci Kiraz Hasadı Başladı

Antalya\'da Erkenci Kiraz Hasadı Başladı
03.06.2026 14:03
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Manavgat'ta erkenci kiraz hasadı başladı, üreticiler bu yıl 6 ton ürün hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde erkenci tür kirazın hasadına başlandı.

Toros Dağları'nın eteklerinde, yaklaşık 800 metre rakımda bulunan Burmahan Mahallesi'nde üreticiler bahçelerindeki kirazları topluyor.

Mahallede kiraz yetiştiren ziraat mühendisi Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, babası Memiş Yılmaz ile yaklaşık 20 yıl önce kurdukları 5 dönümlük bahçede sezonun ilk kiraz hasadını yaptıklarını söyledi.

Bu yıl yaklaşık 6 ton ürün elde etmeyi hedeflediklerini ve yaklaşık 10 gün sonra Napolyon kirazlarının da toplanacağını belirten Yılmaz, "Bu yıl ağaçlarımızdaki meyve daha fazla. Ürün kalitesi yüksek, pazarda da ilgi görüyor. Dolu ve aşırı yağış gibi olumsuzluklar yaşanmazsa başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyoruz." dedi.

Mahallede kiraz üretiminin en önemli gelir kaynaklarından olduğunu dile getiren Yılmaz, hemen her ailenin kiraz yetiştiriciliğiyle uğraştığını ifade etti.

Yıllık üretim 600-700 ton

Yılmaz, Napolyon kirazının hasadı başladığında mahallede günlük 40 ila 50 ton satış yapıldığını belirterek, "Napolyon kirazının hasadıyla yaklaşık 10-15 günlük yoğun bir çalışma dönemi yaşanıyor. Ürünlerin zamanında toplanabilmesi için işçiye ihtiyaç duyuyoruz ancak son yıllarda iş gücü bulmakta zorlanıyoruz." dedi.

Yıllık üretimin 600 ila 700 ton olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Üretilen kirazın yaklaşık yüzde 75'i ihraç ediliyor. Kalan kısmı da iç piyasada değerlendiriliyor. Burmahan'ın mikro klima özelliği, iklimi ve su yapısı kiraz yetiştiriciliği için son derece uygun. Bu nedenle aroması yüksek ve kaliteli ürünler elde ediyoruz. Kirazlarımızın hem iç pazarda hem de dış pazarda tercih edilmesinin en önemli nedeni de bu özelliklerinden kaynaklanıyor."

Öte yandan, Burmahan kirazı için geçen yıl coğrafi işaret başvurusu yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Toros Dağları, Manavgat, Antalya, İhracat, Ekonomi, Kiraz, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Erkenci Kiraz Hasadı Başladı - Son Dakika

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