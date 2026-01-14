Büyükşehir'den çocuklara 67 bin Halk Mama desteği - Son Dakika
Büyükşehir'den çocuklara 67 bin Halk Mama desteği

Büyükşehir\'den çocuklara 67 bin Halk Mama desteği
14.01.2026 13:06  Güncelleme: 13:08
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 6-24 ay aralığındaki bebeklerin sağlıklı beslenmesi amacıyla başlattığı Halk Mama Projesi kapsamında Aralık 2025 itibarıyla yaklaşık 67 bin 578 ücretsiz mama dağıttı. Proje, dar gelirli ailelere destek olmayı hedefliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gelecek nesillerin sağlıkla yetişmesi için başlattığı Halk Mama Projesi, çocukların yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. 6-24 ay aralığındaki bebeklerin sağlıklı beslenmesi amacıyla sürdürülen projede, Aralık ayı itibarıyla yaklaşık 67 bin 578 ücretsiz mama dağıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik kapsamında hayata geçirdiği halk Mama Projesi, gelecek nesiller için besin kaynağı olmayı sürdürüyor. Dar gelirli vatandaşa destek olmak amacıyla projelerini yürüten Antalya Büyükşehir Belediyesi 2025 yılı Aralık ayı itibarıyla, Antalyalı minikler için 67 bin 578 ücretsiz mama desteğinde bulundu.

Evlerine teslim ediliyor

Bebeklerin doğal ve sağlıklı mamaya kavuşmasını sağlayan projeden, 2025 yılında 1832 çocuk yararlandı. Ekonomik zorluk yaşayan ailelere destek olmak ve bebeklerin sağlıklı gelişimini güvenceye almak amacıyla hayata geçirilen projeden, ihtiyaç sahibi ailelerin 6-24 ay aralığındaki her bir çocuğu için aylık 6 kavanoz mama desteğinden fayda sağlayabiliyor. Hijyenik ve sağlıklı şartlarda hazırlanıp paketlenen Halk Mamalar, ücretsiz şekilde evlere kadar götürülüyor. Halk Mama Projesi'nin hayata geçirilmesinden bu yana, binlerce Antalyalı minik, on binlerce mama desteği aldı.

Online başvuru

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Mama Projesi'ne başvurmak isteyen aileler, antalya.bel.tr adresindeki online başvuru formunu doldurarak başvuru gerçekleştirebilir. - ANTALYA

Kaynak: İHA

