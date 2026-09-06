Antalya'da hava girişinde iki valizde 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da hava girişinde iki valizde 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Antalya Havalimanı'nda hava yoluyla Türkiye'ye giriş yapan iki şüphelinin valizlerinde toplam 18 kilo 921 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Pet şişelere ve eşyalara gizlenen uyuşturuculara el konulurken, şüpheliler hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Antalya Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, 18 kilo 921 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda hava yoluyla Türkiye'ye giriş yapan iki şüpheliyi takibe aldı. Zanlılara ait iki valiz detaylı arandı.

Yapılan kontrollerde, pet şişelere gizlenmiş 6 kilo 571 gram uyuşturucu tespit edildi. Aramaların devamında ise muhtelif kıyafet ve eşyalara emdirildiği belirlenen 12 kilo 350 gram uyuşturucu madde bulundu.

Operasyon neticesinde yakalanan toplam 18 kilo 921 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheliler hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Pozitron Emisyon Tomografisi, Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, Türkiye, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da hava girişinde iki valizde 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor Konut satışlarında DASK poliçesinin devredilmesi son buluyor
Bülent Turan’dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın Bülent Turan'dan sert mesaj: Ne olur bu milletin sabrını sınamayın
1 aydır aracını çalıştırmıyor Astığı yazıyı görenler “Helal olsun“ demekten kendini alamıyor 1 aydır aracını çalıştırmıyor! Astığı yazıyı görenler "Helal olsun" demekten kendini alamıyor
Diyarbakır’da korku dolu anlar Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar Diyarbakır'da korku dolu anlar! Sağlık personelini taşıyan otobüsün önünü kesip camları yumrukladılar
Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu Bakan Tekin öğretmenlerin kıyafetiyle ilgili tartışmalara son noktayı koydu
Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor 14 yıllık engel kalktı Türk futbolunun 101 yıllık çınarı geri dönüyor! 14 yıllık engel kalktı

22:27
Tüyleri diken diken eden görüntüler Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı söyledi
Tüyleri diken diken eden görüntüler! Filenin Sultanları hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı söyledi
22:00
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı Rakibi resmen parçaladılar
Fatih Tekke gitti, Trabzonspor patladı! Rakibi resmen parçaladılar
21:51
Melissa Vargas kendini tutamadı Cansu’ya sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladı
Melissa Vargas kendini tutamadı! Cansu'ya sarılıp hıçkıra hıçkıra ağladı
21:44
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu Eda Erdem’den tarihi sözler
Şampiyonluk sonrası gözyaşlarını zor tuttu! Eda Erdem'den tarihi sözler
21:21
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu
21:16
Netanyahu, Batı Şeria’da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Netanyahu, Batı Şeria'da Yahudilerin işgal ettiği yerleşim noktalarından bazılarının boşaltılmasına yönelik talimat verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 22:37:32. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da hava girişinde iki valizde 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement