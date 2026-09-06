Antalya'da hava girişinde iki valizde 18 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Antalya Havalimanı'nda hava yoluyla Türkiye'ye giriş yapan iki şüphelinin valizlerinde toplam 18 kilo 921 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Pet şişelere ve eşyalara gizlenen uyuşturuculara el konulurken, şüpheliler hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince Antalya Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, 18 kilo 921 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda hava yoluyla Türkiye'ye giriş yapan iki şüpheliyi takibe aldı. Zanlılara ait iki valiz detaylı arandı.
Yapılan kontrollerde, pet şişelere gizlenmiş 6 kilo 571 gram uyuşturucu tespit edildi. Aramaların devamında ise muhtelif kıyafet ve eşyalara emdirildiği belirlenen 12 kilo 350 gram uyuşturucu madde bulundu.
Operasyon neticesinde yakalanan toplam 18 kilo 921 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, şüpheliler hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
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