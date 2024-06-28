Antalya\'da Hindistan pazarı sektöründe yüzde 75 azalma var

Ekonomi

Antalya'da Hint düğünleri düzenleyen bir firmanın kurucu ortağı Bünyat Özpak, Türkiye'ye olan Hint düğünü talebinin önüne Hindistan Hükümeti'nin aldığı kararın geçtiğini ifade etti. Antalya'da Hindistan pazarı sektöründe yüzde 75 azalma olduğunu belirten Özpak, karar üzerine İngiltere'de yaşayan Hintlilere yöneldiklerini açıkladı. Özpak, "İngiltere'de de bir yapılanmamız var, orada çok ciddi bir Hint nüfusu var. 6 milyona yakın Hint vatandaşı bulunuyor, o bölgeye çok iyi çalıştık, bu sene açığımızı oradan kapattık" dedi.

1 milyar 412 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da, her yıl binlerce düğün yurt dışında yapılıyor. Bütçesi 500 bin Eurodan başlayan Hint düğünlerinde ailenin ekonomik gücüne göre, bu rakam 100 milyon eurolara çıkabiliyor. Düğün yapmak için Tayland, Endonezya, Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkelerine giden Hindistanlılar, yaklaşık 10 yıldır yapılan tanıtımlarla Türkiye'yi tercih etmeye başladı.

Inventum Global Kurucu Ortağı Bünyat Özpak, Hint düğünlerinin Türkiye'de ve Antalya'da gerçekleştirilmesi için uzun yıllardır sıkı bir çalışma yürüttüklerini kaydederek, Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından ülkede gerçekleştirilen seçim öncesi "Hindistan'ın parası Hindistan'da kalsın" mantığıyla düğünlerin Hindistan'da gerçekleştirilmesi isteğinin ardından, Hindistan pazarında azalma yaşandığına dikkat çekti.

Hindistan seçimi, düğünlerin önünde engel oluşturdu

Turizmci Özpak, şu ifadelere yer verdi: "Antalya özelinde çok uzun sene çalıştık, talepler doğdu ve gelişti, fakat bu sene özelinde Hindistan'da farklı bir politika var. Hindistan Başbakanı Narendra Modi tarafından 'Düğünler Hindistan'da olsun' talebi üzerine politika yürütülüyor. Bu durum bizi biraz etkiliyor, varlıklı insanlar hükümete ters gözükmek istemiyor. Bu sebeple Hindistan pazarında azalma var, bu sadece Antalya'yla ilgili değil, tüm rekabet ettiğimiz ülkelerde de Hint düğünlerinde bir azalma söz konusu. Antalya'da Hindistan pazarı sektöründe yüzde 70-75'lik bir düşüş var hem talep hem ciro anlamında. Fakat tabii yeni bir seçim oldu, Başbakanın kararı biraz daha seçim propagandası gibiydi. 'Daha iyi yönetmek adına paranın içeride kalması gerekiyor, ben de düğünlerin burada yapılmasını sağlayarak, parayı içeride tutuyorum' propagandasını yürüttü. Seçimler sonucunda tek parti iktidar olmadı, iki parti görev yapıyor. Dolayısıyla bu politikaya devam ederler mi bilmiyorum, seçim koalisyonla kazanılabildi. Ne olacağını merakla bekliyoruz."

İngiltere'de 6 milyon Hint nüfusu var

Turizmci Bünyat Özpak, Hindistanlılar için hayatın en önemli etkinliklerinin başında evliliğin geldiğini söyleyerek, Hintlerin ekonomik güçlerine göre, düğüne ciddi kaynak ayırdığını belirtti. Bünyat Özpak, dünya genelinde Hint düğünlerinin yıllık cirosunun 40-42 milyar dolar seviyesinde olduğunu aktardı. Özpak, konuşmasına şu şekilde devam etti: "Hindistan'da çok büyük potansiyel var, ekonomik problem de yok. Pandemi de dahil büyüme oranları ortada. Problem, şu an ülkenin parasının başka bir yere çıkmaması üstüne. İngiltere'de de bir yapılanmamız var, orada çok ciddi bir Hint nüfusu var. 6 milyona yakın Hint vatandaşı bulunuyor, o bölgeye çok iyi çalıştık, bu sene açığımızı oradan kapattık. Çok fazla düğün organizasyonu yaptık, biraz dengeledik. "

Antalya'da 12 Hint düğünü yapıldı

Hindistan hükümetinin aldığı kararlar nedeniyle Antalya'da 2024 yılında 12 Hint düğünü yapılabildiğini açıklayan Bünyat Özpak, önemli olanın kişi başı harcama olduğunu dile getirdi. Özpak, "Bu yıl 12 Hint düğünü yapıldı, ileri tarihli teyitli olanlar var. Hindistan'dan da düğün için gelecek olanlar var. Hint düğünlerinde kişi başı harcamalarda, bin 500 Euro'dan 12 bin Euro'ya kadar kişi başı harcama gördük. Dikkat edilmesi gereken öge kişi başı harcama. 500 kişilik Hint düğününü baz alırsak, 2 milyon dolar harcandıysa onu böldüğünüz zaman kişi başı harcaması ortaya çıkıyor. Az ve öz, tam bizim istediğimiz gibi bir pazar. Çok yolcu getirmek çok para getirmiyor, daha az kişiyi konuk edip, daha çok para harcayanı getirmek fayda sağlıyor." diye konuştu.

"Vize konusu hafifletilmeli"

Hindistan vatandaşlarının vize almakta da sıkıntı yaşadığına değinen Bünyat Özpak, Hintlilerin vizeden muaf tutulması ya da vizelerinin hafifletilmesi yönünde ki taleplerini aktardı. Özpak, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Turist bekleyen ülkeyseniz, Hindistan çok önemli bir ülke. Nüfusu, orta sınıfı çok, en çok milyarder olan üçüncü ülke. Para çok Hindistan'da, sadece düğün olarak değil yani turist olarak da çok önemli bir ülke, yaklaşık 30 milyon kişi her sene Hindistan'dan turist olarak yurt dışına çıkıyor. Biz vize uyguluyoruz ve 200 kusur dolarlık bir bedel istiyoruz. ve bunun prosedürü de çok zor, Hintli vatandaş temsilcimiz olmayan şehirdeyse vize alması 20-25 günü bulabiliyor. Düğün yapacak bir insandan vize istediğimiz zaman, bizi olumsuz şekilde etkiliyor. Vize, Çin'e uygulandığı gibi elektronik vize uygulamasıyla alınabilir. Bunun uygulandığı takdirde, alacağımız veriler ortada. Çin'in mesafesi turist profili çok farklı. Hindistan'ın profili bizim bölgeye uygun ve bizimle ters orantılı sezonları var. Biz bu durumları yetkililere aktarıyoruz, umarım vizeler kalkar. Vizelerin hafifletilmesi ya da muaf tutulması durumunda Hindistan'dan 1 senede 1 milyon vatandaşın geleceğini düşünüyorum. Gelecekte daha iyi bir pozisyonda olmamız ve daha bilinen bir ülke olmamız, bu adımlardan geçiyor." - ANTALYA