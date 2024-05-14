Antalya\'da Kaçak Rehberlik Yapanların Sayısı Artıyor

Ekonomi

Antalya Rehberler Odası Başkanı Mustafa Yalçın Yalçınkaya, şehre yerleşen çok sayıda yerleşik yabancının kaçak rehberlik yaptığını belirterek, "Antalya'da en az 100-150 kaçak rehber var" dedi.

Antalya Rehberler Odası Başkanı Mustafa Yalçın Yalçınkaya, rehberler odasında gerçekleştirdiği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği Türkiye'de ikamet eden bazı yabancıların yaptıkları kaçak taşımacılık üzerine yaptığı haber hakkında açıklamalarda bulunan Yalçınkaya, Türkiye'de ikamet eden yabancı şahısların kayıtlı kimlikli belgeli ülkenin yasa, tüzük ve yönetmeliklerine saygılı bir şekilde faaliyette bulunmalarını temenni ettiklerini dile getirdi. Yalçınkaya, "Konuyu gündeme taşıyacağız. TBMM'de görev yapan mecliste grubu bulunan partiler üstü bir zihniyetle Antalya milletvekillerimize konuyu arz edeceğiz. Konunun en yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) İmar, Bayındırlık, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda gündeme gelmesini isteyerek, kaçak taşımacılık yapanlarla ilgili çalışmalar yapılması açısından süreci takip edeceğiz" dedi.

Başkan Yalçınkaya, konunun rehberler açısından önemini ise şu şekilde ifade etti:

"Havalimanından kaçak acentecilik yapan şahıslar, kaçak rehberlik yapanlarla bütünlük içerisinde hareket etmektedir. Bundan dolayı özellikle havalimanlarındaki kontrollerin artırılması, kaçak acentecilik kaçak rehberlik hakkında denetimlerin artırılması, bununla ilgili çalışmalar yapılmasını istiyoruz. Bir ülkede yaşayan yabancı bir grubun kendi ekonomisini, piyasasını oluşturması, ülkede yaşayan vatandaş ile temasa geçmeden iş yapması sosyal barışa hizmet etmez. Antalya'da yaklaşık olarak 100-150 civarında kaçak rehberin, dönemsel olarak denetimle ilgili bir açık görürlerse bununla ilgili gayret ve çaba içinde olduğunu görüyoruz. En az 100-150 kaçak rehber var. Sosyal medyada reklam yasası ile ilgili olarak mesleğin erbabı olmadan o mesleğin faaliyeti hakkında reklam veremiyorsunuz. Bu şahıslar, telegram ve whatsapp üzerinden reklam veriyor, konuyla ilgili olarak sosyal mecradan sorumlu olan meclis komisyonumuzun ivedilikle harekete geçmesini bekliyoruz."

Kaçak çalışanlara yönelik Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Temsilcisi, Rehberler Odası Denetmeni ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilisinden oluşan 3'lü bir denetim mekanizması olduğunu da bildiren Yalçınkaya, tutanaklara göre cezai müeyyide uygulandığını açıkladı. Turist rehberlerinin, eğitim alarak Bakanlık tarafından yetkilendirilen kişiler olduğuna dikkat çeken Yalçınkaya, çalışma belgesi olmayanların görülmesi halinde turlara katılanlar tarafından uyarılması ve gerekli mercilere bildirilmesi gerektiğini de vurguladı. - ANTALYA