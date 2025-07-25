Antalya'da Otel Dolulukları Yüzde 100'e Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Otel Dolulukları Yüzde 100'e Ulaştı

Antalya\'da Otel Dolulukları Yüzde 100\'e Ulaştı
25.07.2025 11:23
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Gurbetçilerin tercih ettiği Antalya'daki otel dolulukları yüzde 95-100 arası, yabancı turist sayısı artıyor.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, temmuz-ağustos aylarında özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerin tatil tercihlerini Antalya için kullandıklarını belirterek, "Otellerimizin dolulukları yüzde 95, hatta bazı bölgelerde yüzde 100'lere kadar ulaştı." dedi.

Saatçioğlu, AA muhabirine, 1 Ocak-22 Temmuz itibarıyla Antalya'ya gelen yabancı turist sayısının 8 milyon 100 bin kişiye ulaştığını söyledi.

Ay sonu itibarıyla hava yoluyla gelen turist sayısının 9 milyona ulaşmasını beklediklerini kaydeden Saatçioğlu, Rusların ilk, Almanların ikinci, İngiltere pazarının üçüncü sırada yer aldığını dile getirdi.

Saatçioğlu, İngiltere pazarındaki artışın sürdüğüne ve bu yıl yüzde 2,5 artış olduğuna dikkati çekerek, bu pazardaki hareketliliğin devam ettiğini bildirdi.

Polonya pazarında geçen sene yüzde 20'lik artış olduğunu hatırlatan Saatçioğlu, Antalya'da bu yılki hedefin 18 milyon misafiri ağırlamak olduğunu vurguladı.

"Bazı bölgelerde doluluklar yüzde 100'e ulaştı"

Avrupa'da yaşayan Türklerin yaz tatili için gelişlerinin sürdüğünü anlatan Saatçioğlu, şöyle konuştu:

"Temmuz-ağustos aylarında özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerimiz, Türklerimiz, tatillerini yoğun şekilde Antalya'da geçiriyor. Bizim için çok önemli bir pazar. O yüzden Türkiye'deki turizme sahip çıkan bir kitle. Şu anda otellerimizin dolulukları yüzde 95, hatta yüzde 100'lere kadar ulaştı. Özellikle Lara bölgesi, Antalya içi ve Belek bölgesindeki doluluklar yüzde 100'e ulaştı. Bu dolulukları Avrupalı turistler de etkiledi. Çünkü otellerde daha rahat yer bulma şansları oldu. Gurbetçiler daha çok spontane rezervasyon yapıyor."

Saatçioğlu, bazı bölgelerdeki oteller çok iyi doluyken, bazı bölgelerdeki dolulukların istenilen seviyede olmadığını söyledi.

Otelcilerin fiyat politikalarını tekrar gözden geçirerek, pazarlama yapması gerektiğini vurgulayan Saatçioğlu, fiyatların erken rezervasyonun altına çekilmemesinin önem arz ettiğini bildirdi.

"Gurbetçiler daha çok Akdeniz ve Ege'yi seviyor"

Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı Başkanı ve turizmci Volkan Yorulmaz da doğru zamanda, doğru fiyatı belirleyen otellerde dolulukların yüksek olduğunu ifade etti.

Kemer bölgesinde bazı otellerdeki dolulukların yüzde 95 ve üzerinde olduğuna dikkati çeken Yorulmaz, "Özellikle temmuzun 15'ine kadarki süreç çok zor geçti." dedi.

Her pazarın önemli olduğunu dile getiren Yorulmaz, gurbetçilerin özellikle Akdeniz ve Ege'yi çok sevdiğini, tatillerini de bu bölgelerde geçirdiğini, bunun büyük avantaj sağladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, antalya, Turizm, turist, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Otel Dolulukları Yüzde 100'e Ulaştı - Son Dakika

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