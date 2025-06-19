Antalya'da Sel Riskine Karşı 50 Milyon TL'lik Yağmur Suyu Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Sel Riskine Karşı 50 Milyon TL'lik Yağmur Suyu Projesi

Antalya\'da Sel Riskine Karşı 50 Milyon TL\'lik Yağmur Suyu Projesi
19.06.2025 13:43  Güncelleme: 13:45
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kepez ilçesinde sel ve su baskınlarını önlemek için 50 milyon TL'lik yağmur suyu sondaj projesi başlattı. Proje kapsamında 100 noktada derin drenaj kuyuları açılacak ve yağmur suları yer altına kontrollü bir şekilde aktarılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, ani sel ve su baskınlarını önlemek amacıyla Kepez ilçesinde toplam 50 milyon TL'lik kapsamlı bir yağmur suyu sondaj projesi başlattı. Proje ile birlikte Kepez'in sel riski yüksek bölgelerinde altyapı güçlendirilerek, mahallelerin su taşkınlarından korunması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü'nce yoğun yağış dönemlerinde kentte taşkın riskini en aza indirmeyi hedefliyor. Özellikle Özgürlük, Yeşiltepe ve Ulus mahallelerinden gelen yağmur sularının Gazi Bulvarı üzerinden Sedir ve Cumhuriyet mahallelerine geçişi engellenerek yoğun yağışlarda oluşabilecek şehir içi su taşkınlarının önüne geçilecek. Böylelikle altyapı sisteminin üzerindeki yük hafifletilmiş olacak.

100 ayrı noktada derin drenaj kuyuları

Proje kapsamında, Kepez'in farklı bölgelerinde 100 ayrı noktada toplam 10 bin metre derinliğinde drenaj sondajı gerçekleştirilecek. Derin drenaj kuyuları sayesinde yağmur suyu yer altına kontrollü bir şekilde aktarılacak ve suyun yüzeyde birikmesi engellenecek.

Taşkınları engelliyoruz

Antalya'nın her köşesinde altyapıda kalıcı işlere imza attıklarını belirten ASAT Kanalizasyon Bakım Onarım ve İşletme Şube Müdürü İsmail Sercan Şenel, projeyle ilgili şu açıklamada bulundu: "Ani su baskınları Ulus Mahallesinde oldukça büyük bir sorundu. Gerçekleştirilen bu çalışmalar ile sel sularının derin drenaj sondajı vasıtasıyla yer altına iletilmesini sağlayacağız. Bu sayede mahallelerde sel sularının taşkınlarını engellemiş olacağız" dedi.

Muhtar ve vatandaşlardan teşekkür

ASAT'ın yapmış olduğu çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ulus Mahalle Muhtarı Veysel Ayçın ise; "Mahallemizde su taşkınları öncelikli sorunumuzdu. Evleri ve iş yerlerini su basıyordu. Yapılan yağmur suyu sondaj çalışması ile mahallemizde ve çevre mahallelerde bu sorun ortadan kalkacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ediyorum" dedi. Ani su baskınlarının Ulus Mahallesinde büyük bir sorun olduğunu belirten mahalle sakini Mustafa Gürdal ise "Yolları, evleri, iş yerlerini su basıyordu. ASAT'ın gerçekleştirdiği bu drenaj çalışmaları ile bu sorunlarımız son bulacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Sel Riskine Karşı 50 Milyon TL'lik Yağmur Suyu Projesi - Son Dakika

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