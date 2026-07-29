Antalya'da Şirket Sayısı Artışta - Son Dakika
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Antalya'da Şirket Sayısı Artışta

Antalya\'da Şirket Sayısı Artışta
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Ali Çandır, Antalya'daki şirket sayısının %6,5 arttığını ve kapanan şirket sayısının %1,4 azaldığını belirtti.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya'da bu yıl kurulan şirket sayısının yüzde 6,5 arttığını, kapanan şirket sayısının da yüzde 1,4 azaldığını belirtti.

ATB'nin temmuz ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci başkanlığında ATB Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Çandır, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmaların, ABD ile Çin arasındaki rekabetin, Avrupa, Rusya ve Ukrayna hattındaki belirsizlikler ile Orta Doğu'da yaşanan insanlık dramının, enerji, gıda, ham madde, taşımacılık ve finansman maliyetlerini doğrudan etkilediğini söyledi.

Bu gelişmelerden en fazla zarar görenlerin ise üretmeye, ticaret yapmaya ve istihdam sağlamaya çalışan kesimlerin olduğunu dile getiren Çandır, Türkiye'nin de küresel ölçekte yaşanan belirsizlikten her alanda etkilendiğini ifade etti.

Bu dönemde TOBB, KGF ve bankaların işbirliğiyle hayata geçirilen Nefes Kredisi'nin hem finansman maliyeti hem de krediye erişim bakımından işletmelere önemli destek sağladığını aktaran Çandır, tarımsal işletmelerin üretime ve yatırıma devam edebilmesi için Ziraat Bankası aracılığıyla kullandırılan hazine destekli kredilerin üst limitlerinin, en az üç katına çıkarılmasını talep ettiklerini kaydetti.

Gerek ülke genelinde gerekse Antalya'da yeni işletmeler kurulduğunu ve bunların da kalıcı olabilmesi için finansa erişimin güçlü olması gerektiğini belirten Çandır, şunları söyledi:

"Kurulan şirket sayısı Antalya'da yüzde 6,5 artarken, kapanan şirket sayısı ise yüzde 1,4 azaldı. Bu tablo girişimcilik eğiliminin sürdüğünü göstermektedir. İhracatta da olumlu bir performans sergiliyoruz. İlk 6 ayda Antalya'nın toplam ihracatı yüzde 11,4, tarımsal ihracatı ise yüzde 12,3 arttı. Net dış ticaret fazlası veren Antalya açısından bu performans son derece değerlidir. Tüm bu göstergeleri birlikte değerlendirdiğimizde, Antalya'da üretme ve ticaret yapma iradesinin sürdüğünü görüyoruz."

İklim değişikliği tarımsal üretimi etkiliyor

Tarımsal üretim ve ticaretle uğraşan kesimler olarak iklim değişikliğinin etkilerini doğrudan yaşadıklarına işaret eden Çandır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son yıllarda tarla ve örtü altı üretimde ekim ve hasat dönemlerinin değiştiğine, hastalık ve zararlıların daha sık ve dirençli biçimde görüldüğüne, ani sıcaklık değişimleri ve düzensiz yağışlar nedeniyle verim, kalite ve rekolte kayıplarının arttığına şahit oluyoruz. Suya erişimde yaşanan sorunlar ve yükselen girdi maliyetleri de üreticilerimizi, işletmelerimizi ve ihracatçılarımızı ciddi biçimde zorlamaktadır. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadeleyi yalnızca çevresel bir konu olarak değil, üretimin, ticaretin, istihdamın ve gıda güvenliğinin geleceğini ilgilendiren ekonomik bir mesele olarak ele almalıyız."

Başkan Çandır, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) Taraflar Konferansı'nın 31'inci Oturumunun (COP31), sektör, kent ve ülke için önemli bir dönüşüm fırsatı olduğunun altını çizdi.

COP31'i yalnızca birkaç haftalık bir organizasyon olarak görmemek gerektiğini aktaran Çandır, "Asıl başarı, konferans sonrasında Antalya'ya bırakacağı kalıcı kazanımlarla ölçülecektir. Suyunu verimli kullanan, atığını azaltan, doğal varlıklarını koruyan, yenilenebilir enerji kapasitesini geliştiren ve iklim değişikliğine karşı daha dirençli bir Antalya oluşturmak temel hedefimiz olmalıdır." diye konuştu.

Çandır, TOBB Türkiye 100 Programı'nın başvurularının başladığını hatırlatarak, Antalya'da gerekli şartları taşıyan tüm firmaların 14 Ağustos'a kadar başvuruda bulunmaları çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Ali Çandır, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Şirket Sayısı Artışta - Son Dakika

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