Antalya'da "Tarım Paneli" düzenlendi - Son Dakika
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Antalya'da "Tarım Paneli" düzenlendi

29.03.2022 16:25
Antalya'da "Tarım Paneli" düzenlendi

Antalya'da düzenlenen panelde tarımın sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Antalya'da düzenlenen panelde tarımın sorunları ve çözüm önerileri ele alındı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından Manavgat ilçesindeki Tropik Sepet Tesisleri'nde gerçekleştirilen Tarım Paneli'ne, Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, ASKON Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Urfan, Aroma Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mahmut Atom Duruk ve üreticiler katıldı.

Karaca, buradaki konuşmasında, tarımda dünün yöntemleriyle bugünün sorunlarının çözülemeyeceğini söyledi.

Geleceğin şartlarına uygun planlama yaparak ilerlemek gerektiğini belirten Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak uyguladıkları yol haritalarında buna dikkat ettiklerini dile getirdi.

Son yılların verilerine bakıldığında Türkiye'de bitkisel üretimde önemli artışlar olduğunu söyleyen Karaca, "Bugün Türkiye'de yılda 120 milyon ton bitkisel üretim gerçekleşiyor bunun 30 milyon tonunu Antalya tek başına üretiyor. Özellikle bazı baklagil ve hububat çeşitlerinde düşüş olduğunu söyleyebilirim ancak genele bakıldığında üretim artıyor. Üretimi artırmak için atılabilecek en önemli adımların başında tarım arazilerinin etkin kullanımı ve tarımda Ar-Ge ve inovasyonun artırılması geliyor." dedi.

ASKON Akdeniz Bölge Başkanı Orhan Güngörür, tarımın ülkenin en önemli ve stratejik konu başlığı olduğunu belirterek, ASKON olarak tarımı her zaman gündemlerinde tuttuklarını ve desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

İlerleyen günlerde büyük bir tarım zirvesi yapacaklarını dile getiren Güngörür, ülkenin başarısının tarımın başarısından geçtiğini ve bunun bilinciyle tarıma yönelik projeleri sürdürdüklerini ifade etti.

ASKON Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Urfan da son 20 yılda çiftçi sayısında azalma olduğunu kaydetti. Urfan, "Çiftçilerin çoğu şehre göç etti. Bugüne bakıldığında en hızlı çözmemiz gereken konu başlığı çiftçiyi üretime geri kazandırmak olmalı. Bunun için de çiftçinin finansal gücünü artırmalı ve girdi maliyetlerini düşürmeliyiz." diye konuştu.

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Manavgat, Türkiye, Antalya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da 'Tarım Paneli' düzenlendi - Son Dakika


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