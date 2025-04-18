Antalya'da Teknoloji ve Şehircilik Fuarı: Kepez Belediyesi İle Fark Yarattı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Teknoloji ve Şehircilik Fuarı: Kepez Belediyesi İle Fark Yarattı

Antalya\'da Teknoloji ve Şehircilik Fuarı: Kepez Belediyesi İle Fark Yarattı

10. City Expo–Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda Kepez Belediyesi, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekti. Ziyaretçilere sunulan robotik uygulamalar ve yenilenebilir enerji kaynakları fuarın ilgi odağı oldu.

18.04.2025 16:32  Güncelleme: 16:36
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Antalya'da bu yıl 10'uncusu düzenlenen City Expo–Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda Kepez Belediyesi, teknoloji, bilim, çevre ve sosyal dayanışma alanındaki çalışmalarıyla fuarın öne çıkan kurumları arasında yer aldı.

Antalya Expo Center'da kapılarını açan ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Akdeniz Belediyeler Birliği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen fuarda Kepez Belediyesi, Antalya Bilim Merkezi, Kepez Vakfı ve diğer birimleriyle hizmetlerini tanıttı. Bu yıl "Çevre ve Teknoloji" temasıyla düzenlenen fuara, yerel yönetimlerin yanı sıra özel sektör temsilcileri de katıldı.

Ziyaretçileri robot karşıladı

Kepez Belediyesi standını TBB Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ziyaret etti. Antalya Bilim Merkezi'nin maskotu olan robot "Nao", ziyaretçilere "merhaba" diyerek renkli anlar yaşattı. Katılımcılar, Antalya Bilim Merkezi'nin mobil bilim ve teknoloji tırını da gezerek çeşitli bilimsel atölyeler hakkında bilgi aldı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz de fuara katılarak belediye standını ziyaret etti. Antalya Bilim Merkezi'nin sevimli robotu Nao ile kısa bir sohbet gerçekleştiren Başkan Kocagöz, robota "merhaba" dedi. Robot ise "Merhaba, Kepez Belediye Başkanı Sayın Mesut Kocagöz'e selamlar" yanıtını verdi.

"Fuarlar iş birliği fırsatı sunuyor"

Fuarların yerel yönetimler arası iş birliğine katkı sunduğunu belirten Başkan Kocagöz, "Örneğin Merkezefendi Belediyesi mama üretim makinesi yapıyor, biz ise çöp konteyneri üretiyoruz. Bu tür fuarlar sayesinde bu ürünleri takas ederek birbirimize destek olabiliyoruz. Ayrıca özel sektörle kurulan temaslar sayesinde teknolojik gelişmeleri de yakından takip edebiliyoruz" dedi. TBB Başkan Vekili Zeydan Karalar ile Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı Muhittin Böcek'in Kepez standını beğenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kocagöz, "Çağımız bilim ve teknoloji çağı. Belediyecilikte bu alanlara yatırım yapmak büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Bilim tırı ziyaretçi akınına uğradı

Kepez Belediyesi'nin Antalya City Expo Fuarı'nda sergilediği bilim ve teknoloji tırı, ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri oldu. Tırda yenilenebilir enerji kaynakları, manyetik alan, robotik uygulamalar, 3D yazıcılar, VR deneyimleri, yapay zeka teknolojileri, izohips haritalar, astronot selfie noktası, İHA yer istasyonu, beyin dalgaları ölçümü ve hologram teknolojileri tanıtıldı.

Kepez Vakfı, glütensiz ürünleriyle öne çıktı

Fuarda yer alan Kepez Belediyesi Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Fırın İktisadi İşletmesi de ziyaretçilerden tam not aldı. Glütensiz ve düşük proteinli ürünleriyle çölyak hastaları ve sağlıklı beslenmek isteyenler için özel çözümler sunan vakıf, Antalya'nın yanı sıra Türkiye genelinde geniş bir kitleye hizmet sunduğunu gösterdi. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün atölyelerinde üretilen ahşap tasarımlar fuarda sergilenirken, Altınova bölgesinde yetiştirilen kesme çiçekler de stantta yer aldı. Ziyaretçiler, hem çevreci hem de estetik ürünlerle yakından ilgilendi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Teknoloji ve Şehircilik Fuarı: Kepez Belediyesi İle Fark Yarattı - Son Dakika

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