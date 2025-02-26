Antalya'da Turizmde Büyüme ve Planlama İhtiyacı Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Turizmde Büyüme ve Planlama İhtiyacı Vurgusu

Antalya\'da Turizmde Büyüme ve Planlama İhtiyacı Vurgusu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turizmdeki hızlı büyümenin Antalya ve Türkiye'nin diğer destinasyonlarını etkilediğini belirterek, sürdürülebilir turizm için Turizm Master Planı'na ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Böcek, turizmin sağladığı avantajların yanı sıra getirilen risklerin de göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

26.02.2025 16:13  Güncelleme: 16:17
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turizmdeki hızlı büyümenin, başta Antalya olmak üzere Türkiye'nin tüm önemli turizm destinasyonlarını yoğun bir göç ve turizm talebiyle karşı karşıya bıraktığını ifade ederek, "Antalya için ihtiyaç duyulan Turizm Master Planı doğrultusunda bütüncül bir yaklaşımla hareket edilmesi gerekmektedir" dedi.

Akdeniz Belediyeler Birliği, Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmetleri Birliği (ANTAB) Başkanı ve Cittaslow Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürüten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kemer'de turizm temsilcilerin katılımıyla düzenlenen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) Geleneksel Şubat Ayı Buluşması'na katıldı. burada konuşan Böcek, Antalya'nın nitelikli yatak kapasitesi ile yaklaşık 27 milyon yerli yabancı misafire özverili hizmet anlayışıyla ev sahipliği yaptığını söyleyerek, sürdürülebilir turizm, turizm master planı, ulaşım, alt yapı, kültür ve çevre başlıklarında önemli konulara değindi.

"Turizmin getirdiği riskler göz ardı edilmemeli"

Antalya'nın turizm sektörünün lokomotifi konumunda olduğunu ifade eden Başkan Muhittin Böcek, 2024 yılında sağlanan 61 milyar 103 milyon dolar turizm gelirinin yaklaşık 25 milyar dolarının Antalya'dan gerçekleştiğine dikkat çekti. Başkan Böcek, birçok olumsuzluğa rağmen bu başarının sağlanmasında emeği geçen başta turizm sektör temsilcileri olmak üzere katkısı olan herkese teşekkür etti.

"Nüfus 200 bin araç sayısı 500 bin arttı"

Başkan Böcek, büyük istihdam sağlayan ve 50'nin üzerinde sektörü doğrudan etkileyen turizmden elde edilen avantajların memnuniyet verici olsa da beraberinde getirdiği risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, "Nüfusumuz 2 milyon 722 bine yükselmiş, sadece 07 plakalı motorlu araç sayısı 1 milyon 571 bine çıkmıştır. 2019 yılından bugüne nüfus 210 bin 403 artarken, araç sayısı bunun 2 katı oranında 501 bin 94 artmıştır" dedi.

"Turizm Master planı ihtiyaçtır"

Turizmdeki hızlı büyümenin, başta Antalya olmak üzere Türkiye'nin tüm önemli turizm destinasyonlarını yoğun bir göç ve turizm talebiyle karşı karşıya bıraktığını ifade eden Başkan Böcek şöyle konuştu:

"Tüm dünyanın aşırı turizmi konuştuğu bu dönemde, turizmde yeni bir bakış açısı ve vizyonuyla hareket edilmesi gerekmektedir. İklim değişikliğinin turizme etkileri, doğal kaynakların azalması, artan enerji ihtiyacı ve maliyetler turizm için en kritik konulardır. O nedenle, Antalya için ihtiyaç duyulan Turizm Master Planı doğrultusunda bütüncül bir yaklaşımla hareket edilmesi gerekmektedir."

"Kentsel Ulaşım Master Planı 2026'da tamamlanacak"

Kentin tüm alt yapısını ihtiyaçlar doğrultusunda yenilemeye ve geliştirmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek yapılan çalışmaları şöyle anlattı: "Şehrimizin kültürel hayatını zenginleştirme adına festivaller ve kültürel etkinlikler düzenliyor ve sayılarını arttırarak çeşitlendiriyoruz. 2040 yılı için Kentsel Ulaşım Master Planı'nın ihalesi 155 milyon TL bütçe ile yapılmış olup 24 Şubat 2026 tarihinde tamamlanacaktır "dedi.

"Afetler için sorumluluk çağrısı"

Belediyelerin daha iyi hizmet edebilmek için konaklama vergisinden pay alması gerektiği çağrısını bir kez daha yineleyen Başkan Böcek, "2021 yılında yapılan yasa değişikliğiyle belediyeler tarafından verilen konaklama belgesi verme yetkileri kaldırılmış ve bu yetki tamamen bakanlığa devredilmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sadece iş yeri açma ruhsatı talebinde bulunan iş yerlerinin yangın güvenlik önlemleri açısından inceleme ve denetimleri yapılarak itfaiye raporları verilmektedir. 2024 yılında bu talepte bulunan 8 bin 591 işletme bu çerçevede denetlenmiştir. Sonuç olarak afetlerden, yaşanan felaketlerden her kurum üzerine düşen sorumluluğu gözden geçirmeli. Aynı felaketlerin yaşanmaması için gereken ne varsa yapılmalı. Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her kurum kuruluşla iş birliği içerisinde siyaset üstü çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Muhittin Böcek, Yerel Yönetim, Politika, Ekonomi, Türkiye, antalya, Turizm, Turizm, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Turizmde Büyüme ve Planlama İhtiyacı Vurgusu - Son Dakika

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