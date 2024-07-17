Antalya'da turizmi 12 aya yaymak gerekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da turizmi 12 aya yaymak gerekiyor

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'da tatil için Rus turistlerin en fazla temmuzu, Almanların ekimi, İngiliz, Polonyalı ve Hollandalıların ise ağustosu tercih ettiğini belirterek, mevsimsellik engelini kaldırarak turizmi 12 aya yaymak gerektiğini söyledi.

17.07.2024 17:29
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Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, Antalya'da tatil için Rus turistlerin en fazla temmuzu, Almanların ekimi, İngiliz, Polonyalı ve Hollandalıların ise ağustosu tercih ettiğini belirterek, mevsimsellik engelini kaldırarak turizmi 12 aya yaymak gerektiğini söyledi.

AKTOB tarafından Antalya'nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda, turist sayıları, mevsimsellik ve Münih merkezli Avrupa'nın üçüncü büyük tur operatörü FTI'nın iflasının etkileri ile yerini alabilecek operasyonlar değerlendirildi.

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, toplantıdaki konuşmasında, birliklerinin 500'ün üzerinde üyesi ve 450 bin yatak temsiliyle turizm sektörünün, konaklama sektöründeki en büyük temsilcilerinden biri olduğunu söyledi.

Sivil toplum kuruluşu olarak her ay geleneksel öğle yemeği verdiklerini, ardından yönetim kurulunun toplandığını aktaran Kavaloğlu, "Mevsimselliği, turizmin çeşitlendirilmesini konuşacağız. Turizmin 12 aya yayılmasında turizmin çeşitlendirilmesi ve mevsimsellik engeline takılmamamız çok önemli." dedi.

Kavaloğlu, turistin ülkeden mutlu dönmesinin de önemli olduğuna dikkati çekerek, kış aylarında mevsimsellik engelini kaldırmak istediklerini ifade etti.

Mevsimsellik ve doluluk oranlarının en önemli gündemleri olduğuna işaret eden Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Bu konuyu aşmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Turizmin ana paydaşları olarak bu konuyla ilgili çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. İstihdamın devamlılığı, aynı kalitede devam etmesini sağlamak için mevsimsellik engeline takılmamamız gerekiyor. Antalya'nın turizm hareketleri üzerine çalışma yaptık. Antalya'nın milliyetlere göre turizm hareketlerine bakıldığında, Rus ziyaretçiler en fazla temmuzu, Almanlar ekimi, İngilizler, Polonyalılar ve Hollandalılar ise ağustosu tercih ediyor. Kış ayları ve yaz aylarında ortalama yüzde 500 olan değişkenlik, altyapısal sorunları da beraberinde getiriyor. Antalya'da kış döneminde kongre, sağlık, spor, wellness gibi yan ürünlerin geliştirilmesi ana hedefimiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da turizmi 12 aya yaymak gerekiyor - Son Dakika

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